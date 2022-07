Sologamia: Intialainen nainen nai itsensä

Netflix-sarjasta saamansa idean pohjalta Kshama Bindu, 24, solmi avioliiton itsensä kanssa.

Sologamia eli yhden hengen avioliitto, on tuttu länsimaisesta viihdekulttuurista. Sarjat kuten Sex and the city, Doctor Who sekä Glee ovat viitanneet avioliittoon oman itsensä kanssa.

Kshama Bindu sai ajatuksen avioitumisesta yksin katsottuaan Netflixin sarjaa hyväksikäytetystä nuoresta orvosta.

Eräs Anne with an E-sarjan repliikeistä puhutteli Bindua.

”Tahdon olla morsian, mutta en vaimo,” kuului repliikki, ja vain kolme kuukautta myöhemmin Kshama Bindu vihittiin avioliittoon ilman miestä, vaimoa tai muuta puolisoa. Hän oli kuin kuka tahansa morsian, mutta oman itsensä kumppani.

Yhteiskunta pitää hänen valintaansa kummallisena ja avioliittonsa myötä Kshama Bindusta on tullut tunnettu. Hän kertoo saavansa tuomitsevia katseita kulkiessaan ulkona.

”Minua katsotaan kuin rikollista,” sanoo Bindu.

Hän ei kadu valintaansa. Bindu kertoo hääpäivänsä olleen elämänsä onnellisin päivä. Kuten idean laukaisseen viihdesarjan Anne with an E päähenkilö, myös Kshama Bindua on käytetty lapsena seksuaalisesti hyväksi.

Intialaisessa avioliitossa naisen kuuluu tuoda miehensä perheelle myötäjäiset, ja jos myötäjäisiin ei olla tyytyväisiä, tuore vaimo saatetaan murhata. Sologamiassa ei tätä huolta ole.

”Minulla ei ollut normaalin intialaisen morsiamen huolia,” kuvaa Kshama Bindu hääpäiväänsä kesäkuun 8. 2022. ”Minä riitin itselleni.”

”Minun ei tarvitse muuttaa puolison perässä,” hän jatkaa. ”Minun tarvitsee ajatella vain itseäni. Kukaan ei voi antaa minulle suurempaa rakkautta, kuin minä itse.”

Sologamian kannattajien mukaan avioliitto itsensä kanssa on vastalause patriarkaaliselle yhteiskunnalle, toisten mielestä kannanotto yksinäisyyttä vastaan. Tutkijoitten mukaan sologamiaan voi viedä myös koettu trauma, epäonnistuneet ihmissuhteet tai narsistiset piirteet.

Lähde Al- Jazeera