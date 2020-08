Somali oikeudessa kahden kirkon sytyttämisestä – kosti koraanin polttamisen

Norjassa oleileva somalimies on tunnustanut sytyttäneensä kaksi kirkkoa.

Parikymppinen Norjassa oleskeleva somalimies oli viime viikolla vastaamassa Nord-Gudbrandsdalin käräjäoikeudessa syytteisiin tuhopoltoista. Mies kertoi, että motiivina oli kosto koraanin polttamisesta.

– Suutuin. Koraani merkitsee meille kaikkea, somalimiehen tulkki kertoi miehen sanoneen.

Miestä ärsyttänyt koraanin polttaminen tapahtui marraskuussa 2019, jolloin norjalainen islamkriittinen ryhmä SIAN, ”Stop islamisation of Norway”, järjesti mielenilmauksen Kristiansandissa. Ryhmä poltti mielenilmauksen aikana koraanin ja heitti kaksi koraania roskakoriin.

Mies päätti kostaa sytyttämällä 20. helmikuuta 2020 Dombåsin ja myöhemmin Selin kirkon. Dombåsin kirkko tuhoutui sisätiloiltaan mutta Selin kirkon tuhopoltto jäi yritykseksi.

Somalimies poltti Dombåsin kirkon rikkomalla ikkunan ja heittämällä polttopullon sisään. Tuhopolttoon mies ryhtyi nähtyään koraanin polttaminen TV:stä.

– Aloin tsekkaamaan tilannetta ja havaitsin, että koraanin polttanutta henkilöä ei rangaistu. Silloin suutuin. Olen muslimi. En halua kenenkään polkevan uskontoani, sillä itse kunnioitan toisten uskontoja, somalimies väitti.

Somali kertoi oikeudessa katuvansa kirkkojen sytyttämistä.

– Olen kovin pahoillani ja kadun sitä. Olisi pitänyt vastata koraanin polttamiseen verbaalisesti eikä toiminnalla.

Dombåsin kirkko kärsi somalimiehen kostoiskussa 20 miljoonan Norjan kruunun vahingot. Ola Rindal Dombåsin seurakunnasta on kovin pahoillaan kauniin kirkon tuhosta.

– Ei ole mukavaa mennä sinne. Siellä on asioita, joista olen huolehtinut yli kymmenen vuoden ajan ja nyt ne on menetetty, hän sanoo.

Somali on saapunut Norjaan vuonna 2015 ja oleillut Dombåsin vastaanottokeskuksessa. Mies on Somalian kansalainen ja hänelle on myönnetty oleskelulupa Norjaan vuonna 2016. Töitä somalimies ei Norjassa oleskeluaikanaan ole tehnyt, mutta hän on ollut työharjoittelussa.

