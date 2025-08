Somali raiskasi 12-vuotiaan – islamilainen keskus lähetti kirjeen oikeudelle ja pyysi olemaan armollinen

Somalit ilmeisesti pitävät toistensa puolia myös silloin, kun kyse on lapsen raiskaajasta.

Tuomari Michael E. Burns Yhdysvaltojen Minnesotassa oli saanut kirjeen paikalliselta somalien ylläpitämältä islamilaiselta keskukselta, jossa tätä pyydettiin olemaan armollinen 12-vuotiaan raiskauksesta syytetylle somalille, Qalinle Ibrahim Dirielle, tuomiota päättäessään.

”Dirie on ollu aktiivinen vapaaehtoinen moskeijassamme, jossa hän jatkuvasti vierailee perjantairukousten, Ramadanin ja yhteisötapahtumien aikaan. Monesti hän auttaa vanhuksia saaman kyydin kotiinsa tai jää tapahtumien jälkeen siivoamaan. Hänen palveluksissaan ei koskaan ole ollut kyse tunnustuksen saamisesta, vain hiljaisesta sitoutumisesta yhteisömme tueksi,” kirje kuvailee somalia ja jatkaa sanoen, että 12-vuotiaan raiskaaminen ei heijasta Dirien todellista luonnetta.

”Dirien tilanne tulee meille kaikille järkytyksenä. Se ei heijasta sitä miestä, jonka toimet ovat jatkuvasti heijastaneet perhettämme ja yhteisöämme. Me kunnioittavasti pyydämme, että tätä kirjettä pidetään todellisena kuvana siitä kuka Qalinle Dirie todella on. Hänen myötävaikutuksensa ei välttämättä saavuta otsikoita, mutta meihin hän on tehnyt myönteisen vaikutuksen.”

Myös Dirien perheenjäsenet olivat lähettäneet tuomarille kirjeitä, joissa somalia kuvattiin ”ahkerasti töitä tekeväksi” ja ”pohjimmiltaan hyväksi mieheksi,” joka ”rikastuttaa toisten elämiä ympärillään.”

42-vuotias Dirie oli nähnyt 12-vuotiaan tytön leikkimässä kotinsa takapihalla ja meni kysymään tältä ”Onko äitisi kotona?” Tytön vastattua kieltävästi, somali oli poistunut, tullut takaisin 10 minuuttia myöhemmin, pakottanut väkivallalla tytön autoonsa ja raiskannut tämän. Tyttö onnistui lopulta pakenemaan ajoneuvosta ja vetäytyi turvaan kotiinsa. Poliisi onnistui pidättämään Dirien kuukautta myöhemmin.

Ilmeisesti somalien kirjeellä oli vaikutuksensa, sillä tuomari Burns oli määrännyt Dirielle alimman mahdollisen vankilatuomion Minnesotan tuomio-ohjesääntöjen mukaan. Dirie vapautuu mahdollisesti vuonna 2033 ja viettää lopun tuomiostaan ehdonalaisessa.

Lähteet: Breitbart, Daily Mail

Lue lisää aiheesta: