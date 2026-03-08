Somali tuomittu yrityksestä lahjoa valamiestä Minnesotan somalipetosskandaalissa

Valamies oli toiminut tunnollisesti somalirikollisten vastuuseen saattamiseksi, vaikka hänelle oli tarjottu 120 000 dollarin lahjusta.

25-vuotias Abdulkarim Farah, tuomittiin viideksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen ja yhden vuoden ehdonalaiseen tämän yritettyä lahjoa valamiestä 250 miljoonan dollarin petostapauksessa Yhdysvalloissa.

Kaksi Farahin veljistä oli joutumassa oikeuteen petosrikoksesta, jossa somalit olivat korona-aikana perustaneet Feeding our future- hyväntekeväisyysjärjestön, jonka tarkoitus oli auttaa lapsia saamaan ruokaa vaikeana aikana. Somalit saaneet projektille huikeat 250 miljoonaa dollaria yhdysvaltalaisen veronmaksajien rahoja, jotka he olivat ylellisen elämän ohella käyttäneet moskeijoiden rahoittamiseen Minnesotassa.

Farah oli rikostoverinsa Ali Ladanin kanssa vuokranneet auton, poistaneet rekisterikilvet, ja sitten ajaneet valamiehen asunnon luo tarjoamaan tälle kassia, jonka sisällä oli 120 00 dollaria ja sopimuspaperi, missä valamies lupautuu puhumaan somalien syyttömyyden puolesta. Farah oli videokuvannut tilannetta, mutta valamies oli kieltäytynyt lahjuksesta ja ilmoittanut tilanteesta poliisille.

Valamies oli kertonut lahjontayrityksestä myös tuomarille oikeudenkäynnin yhteydessä seuraavana päivänä, joka oli ylistänyt tätä sanoen hänen ”vastustaneen houkutusta vastaanottaa merkittävä lahjus,” ja että ”asianmukaisesti toimivat valamiehet ovat oikeusjärjestelmän ydin.”

Lähde: Breitbart

