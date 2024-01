Somalialainen mies karkotettiin raiskattuaan tytön puistossa

Abdirahman Mohamoud, 26, tuomittiin vankilaan ja karkotukseen 14-vuotiaan tytön pahoinpitelystä ja raiskauksesta Borlängen puistossa. Somalialainen haki hiljattain ylimääräistä apurahaa päästäkseen lomailemaan maahan, josta hän pakeni.

Tyttö oli ollut juhlissa elokuussa 2023 ja oli yksin puistossa, kun Abdirahman Mohamoud ilmestyi ja raiskasi hänet.

Falun käräjäoikeus kirjoitti tuomiossaan, että kyseessä oli ” käytännössä pahoinpitelyraiskaus”.

Expressenin mukaan 26-vuotias sai pysyvän oleskeluluvan ja pakolaisstatuksen vuonna 2014. Tästä huolimatta hän haki viime vuonna lisäapurahaa voidakseen vierailla kotimaassaan Somaliassa, josta hän väittää paenneensa. Maahanmuuttovirasto hylkäsi hakemuksen.

Viime viikolla käräjäoikeus tuomitsi Abdirahman Mohamoudin lapsen raiskauksesta, asiakirjan väärinkäytöstä ja väestörekisteririkoksesta. Viimeksi mainittuihin rikoksiin syyllistyi käyttämällä toisen henkilön henkilökorttia ja antamalla väärän osoitteen.

Tuomio oli neljä vuotta ja kuusi kuukautta vankeutta ja karkotus.

”Käräjäoikeus toteaa, että Abdirahman Ahmed Mohamoud on asunut Ruotsissa pitkään, mutta hänellä on edelleen heikot siteet tänne. Hänellä on Ruotsissa vain yksi veli, eikä hän ole pystynyt kotoutumaan tänne”, tuomiossa todetaan.

Lähde: Fria Tider