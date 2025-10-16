Somalialaisten karkotukset pysähtyivät median paineen alla – taustalla kiistanalainen sopimus kehitysapurahasta

Ruotsi yritti palauttaa somalialaisia kotimaahansa, mutta Somalia ei suostunut ottamaan heitä vastaan. Karkotusoperaatio kariutui, kun media nosti esiin kiistanalaisen kehitysapurahasopimuksen.
Tiistaiaamuna Ruotsissa Arlandan lentokentältä oli määrä lähteä lento, joka kuljettaisi vähintään 20 Somalian kansalaista takaisin kotimaahansa. Koneen oli tarkoitus tehdä välilasku Kyproksen Larnakassa ja saapua Mogadishuun iltapäivällä. Karkotusta oli valmisteltu pitkään, ja osa henkilöistä oli jo siirretty Märstan säilöönottoyksikön erityisosastolle.
Yllättäen vain tunteja ennen lähtöä heille ilmoitettiin, että lento on peruttu. Julkinen puolustaja Kevin Melin kertoi Dagens Nyheterille saaneensa tiedon asiakkaaltaan, mutta ei itse saanut viranomaisilta mitään selitystä peruutuksen syistä.
Taustalla vaikuttaa Ekotin paljastus, jonka mukaan Ruotsi on ohjannut noin 100 miljoonaa kruunua kehitysapua hankkeisiin, jotka ovat lähellä Somalian pääministeriä. Vastineeksi Somalia olisi suostunut ottamaan vastaan pakkokarkotettuja. Tieto on herättänyt närää Somaliassa. DN:n lähteiden mukaan tilanne koettiin niin arkaluontoiseksi, ettei Ruotsin viranomaisten vuokraamalle koneelle haluttu antaa maahantulolupaa.
Ruotsin poliisi vahvisti, että karkotuksen toteuttamiselle oli esteitä, mutta ei halunnut tarkentaa syitä. Viranomaisten mukaan on olemassa tapauksia, joita ei voida panna täytäntöön ”syistä, joita emme voi käsitellä”. Poliisin edustaja Mathias Rutegård vakuutti DN:lle, että ”virasto pyrkii toteuttamaan karkotukset myöhemmin” .
Lähde: Dagens Nyheter
Somaleilla ei ole mitään perusteita olla euroopassa, heidän omat johtajansa on kutsunut kansalaisensa takaisin maata rakentamaan vuosia sitten.
Tuhannet ”ruotsalaiset” somalitkin lomailee jatkuvasti siellä Somaliassa, eikä siellä ole mitään suurempaa vaaraa kuin Ruotsissa. Ruotsissa räjähtelee pommit ja ammuskellaan enemmän kuin Somaliassa, osin siitä kiitos somaleille.