Somalimies tuomittiin kolmen kannabiskasvin ryöstöstä

34-vuotias somali Abdifatah Sufi Mumin on tuomittu ryöstöstä, vapaudenriistosta ja huumausainerikoksesta vuoden ja kahdeksan kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeuteen.

Rikosten uhri Antti Tikkanen on kutsunut Muminin ja kaksi muuta henkilöä kotiinsa Lohjalla katsomaan kellarissaan kasvattamia kannabiskasveja tarkoituksenaan kaupitella kasveja. Mumin on aseella uhaten sanonut ottavansa kaikki kasvit. Mumin oli lyönyt Tikkasta aseen kannalla, hänen kätensä oli sidottu nippusiteillä ja suun eteen, pään ympäri laitettu ilmastointiteippiä. Myöhemmin on ilmennyt, että ase ei ollut aito.

Tikkasen mukaan Mumin oli anastanut kymmenen kannabiskasvia, kasvatusverhon, mattoveitsen ja puhelimen, mutta Mumin on tunnustanut vieneensä vain kolme kannabiskasvia. Mumin on itse kertonut leikanneensa kasveja eikä pelkästään kukintoja, joten näin ollen Muminin on katsottava pitäneen hallussaan kolmen kannabiskasvin kukinnot ja lehdet.

Mumin määrättiin maksamaan rikosuhrimaksu 80 euroa sekä todistelukustannuksia noin 30 euroa valtiolle sekä rikoksen uhrille kivusta, särystä ja tilapäisestä haitasta 1000 euroa, pysyvästä haitasta 300 euroa ja kärsimyksestä 1000 euroa. Valtion varoista suoritetaan Muminin puolustukselle yhteensä 852,50 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lähde: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus