Somalit edelleen Tanskan rikollisin maahanmuuttajaryhmä

Väestöryhmän kokoon suhteutettuna somalimaahanmuuttajat jatkavat Tanskan rikostilastojen kärjessä.

Vuonna 2019 Tanskassa vakavista rikoksista tuomituista 25 prosenttia oli lähtöisin muualta kuin länsimaista. Kyseinen väestöryhmä edustaa 9 prosenttia Tanskassa asuvista ihmisistä.

Vaikka yliedustus on merkittävä, monet uskovat, että muualta kuin länsimaista lähtöisin olevien todellinen rikollisuus on vielä yleisempää. Tilastoissa tanskalaiseksi lasketaan jokainen, jonka toinen vanhempi on syntynyt Tanskassa ja jolla on Tanskan kansalaisuus. Näin monet toisen polven maahanmuuttajataustaiset rikoksentekijät lasketaan tanskalaisiksi.

– Tämä sekoittaa tilastoja. Luvut saavat tanskalaiset näyttämään rikollisemmilta kuin mitä he ovat, Tanskan kansanpuolueen tiedottaja Peter Skaarup sanoi haastattelussa viime vuonna.

Raiskauksista vuoden 2019 aikana Tanskassa tuomittiin 74 miestä. Näistä 42 oli edellä mainitun määritelmän mukaisesti tanskalaisia. Kolme oli lähtöisin muista länsimaista ja 29 muualta kuin länsimaista.

Tämän mukaan 56,7 prosenttia raiskaajista olisi tanskalaisia, 4,1 prosenttia muista länsimaista ja 39,2 prosenttia muualta kuin länsimaista. Viimeksi mainittu väestöryhmään kuuluu 9 prosenttia koko väestöstä, mutta siihen kuuluvat henkilöt suorittavat Tanskassa 4 raiskausta kymmenestä.

Muualta kuin länsimaista lähtöisin olevien raiskaajien kärjen muodostavat turkkilaiset, irakilaiset, somalit, marokkolaiset, afgaanit, syyrialaiset, ugandalaiset, bosnialaiset, jugoslavialaiset, serbialaiset, intialaiset ja kiinalaiset.

Yleistä rikollisuutta väestömäärän kokoon suhteutettuna arvioitaessa Somalia nousee selkeästi esille.

Väkivaltarikoksissa somalit johtavat tilastoja. Vuonna 2019 kaikista Tanskassa oleilevista somaleista 1,2 prosenttia tuomittiin väkivaltarikoksesta.

Somalit ovat tilastojen kärjessä myös ryöstöissä. Seuraavana tulevat irakilaiset ja libanonilaiset. Nämä kolme väestöryhmää vastasivat puolesta vuoden 2019 ryöstöistä.

Joka kolmas tuomion saanut somali oli saanut rangaistuksensa rikosoikeudenkäynnissä.

Puolella vuonna 2019 tuomituista maahanmuuttajataustaisista henkilöistä oli Tanskan kansalaisuus eikä heitä voida karkottaa.

Lähde Den Korte Avis.