Somalit huijasivat miljoonia yhdysvaltalaisilta veronmaksajilta – rahoittivat kotimaassaan toimivaa terroristijärjestöä

Minnesotalaiset veronmaksajat joutuivat tietämättään toimimaan Al-Shabaabin merkittävimpänä rahoittajana.

Somalit Yhdysvaltojen Minnesotassa ovat raportoinnin mukaan huijanneet miljoonittain paikallisten veronmaksajien rahoja maan sairausvakuutusjärjestelmältä (Medicaid) hyväksikäyttämällä autististen tukemisohjelmia. Myönnettyjen tukirahojen omiin taskuihin käärimisen ohella somalit ovat myös tukeneet niillä Somaliassa toimivaa ääri-islamilaista Al-Shabaab-terroristijärjestöä.

Huijauksesta epäillään miltei 100 autismiklinikkaa Minnesotassa, jotka olivat vilpillisesti laskuttaneet Medicaidia väitetysti autististen lasten hoitamisesta. Suurin osa tapauksista on liitoksissa osavaltion suurimpaan somaliyhteisöön Yhdysvalloissa.

Yhdessä tapauksessa Asha Farhan Hassan niminen somali oli huijannut 14 miljoonaa dollaria väärennetyillä autismidiagnooseilla. Hassan oli kumppaneidensa kanssa lähestyneet somaliperheitä ja luvanneet näille 300-1500 dollaria kuukaudessa per lapsi, jos he liittyvät mukaan osavaltion autististen tukiohjelmiin. Pian tilastojen mukaan joka kuudestoista Minnesotan 4-vuotias somalilapsi olikin ”virallisesti” diagnosoitu autistiksi.

City Journalin toimittajat jäljittivät huijattuja rahoja ja huomasivat osan niistä päätyneen Somaliaan Al-Shabaab-muslimiterroristijärjestölle. ”Minnesotan somaliyhteisö on lähettänyt miljoonittain rahaa Hawala-rahansiirtojärjestelmän kautta Al-Shabaabille,” toimittajat olivat kirjoittaneet.

Kansalainen uutisoi viime vuonna samassa osavaltiossa somalien toimesta tehdystä 250 miljoonan dollarin kavaltamisesta nälkäisille lapsille tarkoitetusta rahastosta. Kyseisestä tapauksesta ja uudemmasta on asetettu rikossyytteisiin yhteensä 70 minnesotalaista somalia.

”Tämä ei ole yksittäistapaus. Ruokarahastosta majoitusstabilointiin ja nyt autismipalvelut. Nämä valtavat huijaukset muodostavat verkon, joka on varastanut miljardeja dollareita veronmaksajien rahaa. Jokainen esiin tuomamme tapaus paljastaa uuden säikeen tästä verkostosta,” Joe Thompson oikeusministeriöstä oli kommentoinut.

Myös suomessa toimii kymmeniä verorahoilla tuettuja somaliyhdistyksiä. Valtio ja kunnat eivät juurikaan kysele näiltä siitä mihin myönnetyt tuet käytetään, joten ainoastaan somalit itse tietävät mihin rahat menevät.

Lähde: Breitbart

