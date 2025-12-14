Maahanmuutto Muu maailma Talous

Somalitilastoja Yhdysvalloista – yli 80% somalitalouksista elää tukien varassa

14.12.2025 09:13
Kuvituskuva: Kansalainen.

Suomessakin somalit ovat tulleet tunnetuiksi kantaväestön verorahoilla eläjinä jo 90-luvulta lähtien.

Kymmenen vuoden ajalta kerätyt viralliset Yhdysvaltojen valtion tilastot osoittavat valtavia eroja sosiaalitukien nostamisesta maassa syntyneen väestön ja somalitaustaisten asukkaiden välillä, joiden keskuudessa tukien nostajiin kuuluu 81 prosenttia.

Erityisesti maan suurimman somaliväestön omaava Minnesotan osavaltio korostuu tukien nostamisessa, jossa 27 prosenttia somalitalouksista nostaa sosiaalitukea, 54 prosenttia ruokakuponkeja, ja 73 prosenttia on matalatuloisten terveydenhuollon (Medicaid) asiakkaina.

Ero somalien ja amerikkalaissyntyisten välillä on valtava, sillä vain 21% synnynnäisistä minnesotalaisista on jonkinlaisten tukien varassa. Esimerkiksi heistä vain 6 prosenttia nostaa sosiaalitukea, 7 prosenttia ruokakuponkeja, ja 18 prosenttia Medicaidin asiakkaina.

Somaliperheet ovat erityisen edustettuja sosiaalitukien nostamisessa, joista 89 prosentille myönnetäänkin yhtä tai useampaa tukea, kuten ruokalipukkeita (62%) ja Medicaid-tukea (86%).

Somaleilla on lisäksi vaikeuksia oppia puhumaan englantia, sillä 60 prosenttia somalipakolaisista sanoo puhuvansa kieltä huonosti, samoin kuin miltei puolet yli 10 vuotta maassa asuneista somaleista.

Lähde: Breitbart

