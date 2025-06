Somaliveljekset häädetään turvapaikkakeskuksesta – kieltäytyivät tarjotusta asunnosta

Molemmat somalimiehet kieltäytyivät Alankomaiden hallituksen järjestämästä asunnosta Utrechtissa ja vaativat erillisiä koteja tai enemmän makuuhuoneita.

Kahta somaliveljestä, jotka saapuivat Alankomaihin vuonna 2021, uhkaa häätö turvapaikanhakijakeskuksesta sen jälkeen, kun he kieltäytyivät Alankomaiden viranomaisten heille järjestämästä asunnosta.

Tuomioistuin antoi tuomion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen (COA) hyväksi, joka haki heidän poistamistaan sen jälkeen, kun he olivat toistuvasti kieltäytyneet hyväksymästä sopivaa asuntoa.

De Telegraaf -lehden mukaan 20- ja 21-vuotiaille miehille tarjottiin helmikuun puolivälissä 55 neliön asuntoa Utrechtista. Asunnossa oli keittiö, kylpyhuone, olohuone ja makuuhuone, ja se maksoi 683 euroa kuukaudessa.

Vaikka veljeksille oli jo myönnetty oleskelulupa – status, joka yleensä päättää oikeuden saada suojaa ja viikoittaista tukea – he hylkäsivät tarjouksen. Tuomioistuimen tuomion mukaan he vaativat joko kahta erillistä asuntoa tai yhtä asuntoa, jossa on useita makuuhuoneita.

COA, joka vastaa asunnon järjestämisestä turvapaikkakeskuksista lähteville statuksen haltijoille, dokumentoi useita yrityksiä saada miehet hyväksymään asunto. Eräässä tapauksessa henkilökunta käytti tulkkia selittämään tarjouksen yksityiskohtaisesti, mutta veljesten kerrottiin vastanneen: ”Emme allekirjoita, tämä talo ei sovi meille. Emme halua olla yhdessä, se on tarkoitettu vain yhdelle ihmiselle. Emme pyytäneet tätä.”

Heidän asianajajansa väitti, että miehet olivat aikuisia, joilla oli erilaiset elämäntavat ja jotka tarvitsivat suuremman kodin. Asianajaja sanoi myös, että heillä pitäisi olla riittävän suuri koti vieraita varten, ja viittasi siihen, että heillä on nuorempia sisaruksia, jotka asuvat myös Alankomaissa ja joiden pitäisi voida asua heidän luonaan.

COA viittasi paineisiin, joita sillä on sosiaalisen asuntopulan vuoksi, ja vaati, että vaikka asunto ei ollutkaan täydellinen, se oli täysin sopiva maahanmuuttajille, jotta he ”pääsisivät omilleen pois veronmaksajien varassa elämisestä”.

”Asuntokriisin vuoksi heille olisi voitu antaa myös yhteinen koti tuntemattomien kanssa. Tämä tarjous oli merkittävä parannus heidän asumistilanteeseensa turvapaikanhakijakeskuksessa”, BN DeStemin siteeraamassa lausunnossa todetaan.

Se lisäsi, että veljeksiä oli varoitettu vireillä olevista oikeudellisista toimista useita kertoja ennen kuulemista, ja heille oli kerrottu kuusi kertaa, mitkä olisivat seuraukset, jos he jatkaisivat viranomaisten sopivana pitämän vaihtoehtoisen asunnon hylkäämistä.

Tuomioistuin asettui COA:n kannalle ja totesi, että tarjottu asunto vastasi kunnallisia vaatimuksia ja sisälsi kaksi huonetta, mikä olisi mahdollistanut veljesten erillisen nukkumisen.

”Se, että vastaajat halusivat mieluummin kaksi erillistä asuntoa tai suuremman asunnon, ei muuta tätä. Loppujen lopuksi nämä ovat asumisvaatimuksia eivätkä sijoitusperusteita”, tuomari sanoi.

Asunto on sittemmin otettu käyttöön.

Tuomioistuin myönsi COA:lle luvan häätää veljekset turvakodista ja määräsi Somalian kansalaiset maksamaan 2 145 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Alankomaiden suurimman parlamenttipuolueen, Vapauspuolueen (PVV) johtaja Geert Wilders arvosteli veljesten kieltäytymistä asunnosta ja vaati heidän karkottamistaan maasta.

”Järjetöntä! Somalialaiset huijarit kieltäytyvät tarjotusta asunnosta, koska ”liian vähän tilaa vieraille”. Näyttäkää esimerkkiä ja karkottakaa nämä kiittämättömät välittömästi!”, hän kirjoitti X:ssä.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: