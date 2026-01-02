Somevaikuttaja yritti todistaa striimillään, että Kölnin kadut ovat naisille turvallisia myös uudenvuoden yönä – lähetys jäi lyhyeksi

Saksalaisen striimaajan live-lähetys paljasti todellisuuden, jota viranomaiset yrittävät peitellä: naisten turvallisuus on kadonnut Saksan kaduilla.

Uutiset Saksasta kertovat jälleen synkkää tarinaa siitä, kuinka naisten turvallisuus on muuttunut illuusioksi monikulttuurisen kaaoksen keskellä. Saksalainen striimaaja, nimeltään Kunshikitty, päätti uudenvuoden yönä kulkea Kölnin katuja suorassa lähetyksessä pukeutuneena räikeään vaaleanpunaiseen haalariin. Hänen tarkoituksensa oli näyttää, että naiset voivat liikkua rauhassa – mutta todellisuus iski vastaan heti alkumetreillä.

Ensimmäinen hyökkäys tuli nuorelta arabimieheltä, joka paiskasi esineen suoraan naisen kasvoihin. Nainen parkaisi kivusta kameralle, jatkaen kuitenkin matkaansa. Pian seurasi toinen hyökkäys, tällä kertaa vanhemman miehen toimesta. “Vanha idiootti!” striimaaja huusi ja lopetti live-lähetyksensä siihen.

Striimaaja Kunshikitty on sittemmin vähätellyt väitteitä, että hänen tarkoituksensa olisi ollut todistaa Kölnin turvallisuutta. Hän sanoo halunneensa vain dokumentoida tavallisen kävelynsä kaupungissa – mutta kuvat kertovat karua kieltään.

Uudenvuoden yöstä synkkä perinne

Naisten turvallisuus uudenvuoden juhlinnan aikana on ollut Saksassa kiistanalainen aihe jo vuodesta 2015, jolloin Kölnissä ja muissa suurissa kaupungeissa koettiin laajamittaisia seksuaalirikoksia. Tuolloin yli 1 200 naista joutui hyökkäysten kohteeksi: noin 650 Kölnissä, yli 400 Hamburgissa ja satoja muissa kaupungeissa kuten Frankfurtissa ja Düsseldorfissa.

Ilmiöstä on sittemmin tullut synkkä perinne: uudenvuoden öinä maahanmuuttajaryhmät kokoontuvat kaduille ja kohdistavat väkivaltaa ja häirintää naisiin. Tapahtumat ovat jättäneet pysyvän jäljen saksalaiseen yhteiskuntaan ja herättäneet kysymyksiä valtion kyvystä suojella omia kansalaisiaan.

Viranomaisten reaktiot ja sensuurin varjo

Kunshikittyn video levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa, ja monet pitivät häntä ”rohkeana paljastajana”. Samalla viranomaiset kuitenkin varoittivat kansalaisia “jakamasta vääristeltyä tietoa” tapahtumista – mikä herätti epäilyksiä siitä, pyritäänkö todellisuutta jälleen peittelemään.

According to reports, this German streamer tried to prove that it’s safe for women to party with migrants on New Year’s Eve on the streets of Cologne. As expected, it didn’t go the way she expected. pic.twitter.com/f2AVA9mQ18 — Martin Sellner (@Martin_Sellner) January 1, 2026

Kuvat Frankfurtin uudenvuoden yöstä kertovat samaa tarinaa: nuoret naiset joutuvat puolustautumaan hyökkäyksiä vastaan, ja yksittäiset rohkeat teot saavat sankarin sävyn. Mutta taustalla on karu todellisuus – järjestäytynyt väkivalta, joka toistuu vuodesta toiseen.

Demographic image of Frankfurt, Germany on New Years Eve. This is a crime. We are losing our nations. pic.twitter.com/IKPkwVBLfR — Martin Sellner (@Martin_Sellner) January 1, 2026

Lähde: Fria Tider

