Sosiaaliturvapetoksella 15,6 miljoonaa Ruotsin kruunua – osa rahoista päätyi radikaali-islamistiselle järjestölle

Osa sosiaaliturvapetoksella saaduista rahoista on siirretty Iraniin, osa radikaali-islamistiselle järjestölle.

Örebron käräjäoikeus tuomitsi toukokuun alussa useita henkilöitä sosiaaliturvapetoksista. Yksi tuomituista oli viisissäkymmenissä oleva maahanmuuttajamies, joka sai 6 vuotta vankeutta 102 petoksesta, joiden avulla hän nosti oikeudettomasti 15,6 miljoonaa kruunua sosiaalitukia.

Mies väitti, että hän tarvitsi suuria summia sairaanhoitoon ja että hän oli joutunut käyttämään rullatuolia jo pitkään. Poliisitutkinnassa kuitenkin kävi ilmi, että mies oli hankkinut ja asentanut invarampin rullatuolia varten juuri ennen sosiaaliviranomaisten vierailua hänen kotonaan.

Syyttäjän mukaan rahoista yli 2 miljoonaa kruunua on lähetetty ulkomaille. Rahat on siirretty kuudelle yritykselle ja yhdelle järjestölle. Syyttäjä arvelee, että yritykset ovat olleet olemassa rahojen siirron mahdollistamiseksi, sillä useat näistä yrityksistä on jo lopetettu.

Epäselvää on, mihin tarkoitukseen ulkomaille siirretyt rahat ovat menneet. Sosiaalivakuutusviranomaiselle ilmiannon tehneen henkilön mukaan rahoja olisi käytetty hotellin rakennustöihin Iranissa. Viranomaiset eivät usko lainkaan tuomitun miehen selityksiä, että rahat olisi käytetty sairaiden sukulaisten terveydenhoitoon.

SVT:n Doku-ohjelman selvitys osoittaa, että miehen vaimo on siirtänyt rahoista 30 000 SEK avustusjärjestölle, jolla on islamistisia yhteyksiä. Avustusjärjestö on ollut Ruotsissa radikaali-islamismin keskeinen tekijä.

– Heillä oli useita varainhankintakokouksia ja näissä kokouksissa monet tunnetut henkilöt osallistuivat radikaali-islamistiseen toimintaan, mukaan lukien useat pidätetyistä henkilöistä, Doku-ohjelman vastaava tuottaja Magnus Sandelin kertoo.

Naista ei ole voitu pidättää, sillä hän on jo lähtenyt Ruotsista. Hänestä on annettu kansainvälinen etsintäkuulutus, ja Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet naisen olevan maassa.

Lähde SVT (1, 2, 3).