Sote-alalle tulossa tiukemmat kielivaatimukset – ministeriö varoittaa potilasturvallisuuden riskeistä

Jopa yli 3 000 sote-alan työntekijää tarvitsee vuosittain lisää kielikoulutusta. Ministeriö suunnittelee tiukempia vaatimuksia ja uutta alan omaa kielitutkintoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee uusia toimia, joilla vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön suomen ja ruotsin kielen taitoa. Tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja varmistaa, että työnantajilla on riittävät välineet kielitaidon arviointiin ja kehittämiseen. Asiasta tiedotti sosiaali- ja terveysministeriö 23.3.2026.

Kielitaitopuutteet aiheuttavat riskejä potilasturvallisuudelle

Ministeriön mukaan ulkomailta muuttaneiden lääkäreiden, sairaanhoitajien, lähihoitajien ja hoiva-avustajien kielitaidossa on havaittu puutteita, jotka voivat johtaa väärinkäsityksiin potilaiden kanssa ja virheisiin potilastietojen kirjaamisessa. Pahimmillaan puutteellinen kielitaito voi aiheuttaa vaaratilanteita hoidossa.

Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman korostaa kielitaidon merkitystä: ”Riittävä kielitaito ei ole pelkkä muodollinen vaatimus, vaan keskeinen osa potilasturvallisuutta ja hyvää hoitoa. Tavoitteena on varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevillä on työtehtäviensä ja kielialueen edellyttämä kielitaito ja että työnantajilla on kielitaidon varmistamiseen riittävät työvälineet ja tuki.”

Kielitaitovaatimuksia aiotaan nostaa

Valmistelussa tarkastellaan mahdollisuutta nostaa nykyinen kielitaitovaatimus tasolta B1 (YKI 3) tasolle B2 (YKI 4). Samalla uudistetaan ammattihenkilölainsäädäntöä ja valvontalakia, ja harkitaan lupa- ja valvontaviranomaisen oikeutta antaa tarkempia määräyksiä kielitaidosta ja sen osoittamisesta.

Arvioiden mukaan vuosittain noin 2 600–3 200 henkilöä tarvitsisi nykyistä laajempaa kielikoulutusta. Lisäksi työelämässä on jo suuri joukko ammattilaisia, joiden kielitaitoa tulisi vahvistaa.

Työnantajille lisää vastuuta ja tukea

Kielitaidon varmistaminen on jatkossakin ensisijaisesti työnantajien vastuulla. Ministeriö aikoo kehittää yhtenäisiä käytäntöjä kielikoulutukseen ja arviointiin sekä rakentaa yhteisen oppimisalustan, oppimateriaaleja ja arviointityökaluja oppilaitoksille ja työnantajille.

Osa toimista voidaan toteuttaa jo kuluvalla vaalikaudella.

Tavoitteena oma sote-alan kielitutkinto

Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on luoda sosiaali- ja terveydenhuollon oma kielitutkinto, joka mittaisi nimenomaan työssä tarvittavaa kielitaitoa.

