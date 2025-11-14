Sotkivatko antifasistit sankarihautausmaan muistomerkin Helsingissä?

Helsingissä sotkettiin ilmeisesti torstaina sankarihautausmaalla ollut muistomerkki. Patsas oli sotkettu pinkillä maalilla ja siihen keskelle oli maalattu ”hakaristi”. Hakaristi oli maalattu Internetin ”sieg feil”-meemityylillä, mikä viittaa antifasistien tekemään vandalismiin. Antifasisteille veteraanit edustavat fasismia, koska he pelastivat Suomen kommunismilta.
Vandaalin tarkoituksena on kaikesta päätellen ollut halveksua sodissamme kaatuneita veteraaneja, jotka pakotettiin sotavuosina vuosiksi rintamalle oman henkensä uhalla. Nyt kiittämättömät kommunistit halveksuvat näitä sankareita, jotka eivät haudan takaa voi edes puolustaa itseään.
Äärivasemmiston toiminta yleensä kiihtyy itsenäisyyspäivää kohti mentäessä. Vasta toissaviikolla nämä neropatit olivat käyneet Helsingin Oulunkylässä maalaamassa jumppapaikalle ”n*ssikaa natseja” (fuck nazis) ja muita yhtä teräviä tekstejä, koska Sinimustan Liikkeen jäsenet olivat ilmoittaneet julkisesti menevänsä sinne urheilemaan.
Oulunkylästä ei ole pitkä matka Haagaan, jossa torstainen spray-maalaus tapahtui.
Lähde: HS
Siinä sitä nähdään huume ”nuorison” osaamista.
Mutta onneksi ainoa uhka on se joku mystinen ”äärioikeisto”, missä ikinä lymyileekään?
Niin no vasemmisto on vuodesta toiseen äänestäneet kestosuosikkinaan ainakin ”natsifasistirasistipersut” ’äärioikeistoksi’, toisella sijalla kokkarit, KD lienee sitten kolomantena, mitähän niitä muita nyt sitten olisi. Sinimustilla, Vasemmistoliitolla ja Vihreillä ei muuten paljon eroja ole, Sinimustat kumminkin pitää vielä isänmaatamme jossakin arvossa kun ainakin Suomen Tasavallan lippua kantavat Itsenäisyyspäivänä ja kunnioittaa sodassa kaatuneiden sankarihaudoilla. Vasemmistoliitto ja Vihreät tuulettaa sitä palestiinarättiä ynnä LGBT värikästä rättiä ja SDP punaista ainakin vappuna muulloin sitä palestiina- ja LGBT rättiä, eikä nekään nyt vallan tuntemattomia ole vasemmiston apupuolue kepullekkaan. Kriteerinä Koti, Uskonto ja Isänmaa, tarkennuksena tässä nyt kristinusko eikä siis vasemmiston kesto suosikit islam, okkultismi ja uuspakanuus ja muu jumalattomuus.