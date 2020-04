Keskusrikospoliisi epäilee petosta: Kotimaahansa palautettu ja ammutuksi väitetty irakilainen turvapaikanhakija onkin elossa

Keskusrikospoliisi epäilee, että Suomesta kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut ja Irakiin palauttamisen jälkeen tapetuksi väitetty henkilö olisikin elossa.

– Neljä laukausta kajahtaa Bagdadissa. Kolme luodeista osuu keski-ikäiseen irakilaismieheen, Aliin. Ali kuolee ampumahaavoihinsa. Vain viikkoja aiemmin Ali oli Suomessa hakemassa turvapaikkaa. Sitä ei koskaan annettu. Ylen tietojen mukaan Maahanmuuttovirasto antoi Alille käännytyspäätöksen, jonka oikeus vahvisti.

Näin kirjoitti Yle helmikuussa 2018 kotimaahansa palautetun kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen irakilaisen Alin karusta kohtalosta. Bagdadilaisen sairaalan kuolintodistuksen mukaan Ali oli kuollut 17. joulukuuta 2017, syynä kolme ampumahaavaa päässä ja vartalossa.

Keskusrikospoliisi on nyt aloittanut esitutkinnan epäillyistä törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä liittyen Alin väitettyyn kuolemaan. Suomi ehti jo saada 14. marraskuuta 2019 Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta (EIT) langettavan päätöksen ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta Alin tapauksessa.

EIT:n käsittelyä pyysi kuolleeksi väitetyn Alin tytär, joka kertoi Suomen menettelyn ja omaisen kohtalon aiheuttaneen hänelle huomattavaa kärsimystä.

Langettavassa päätöksessään EIT katsoi, että Suomi oli rikkonut menettelyssä Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloja 2 ja 3, jotka käsittelevät oikeutta elämään ja kidutuksen kieltoa. EIT kiinnitti päätöksessään erityistä huomiota siihen, että Suomen viranomaiset eivät olleet tehneet tulevaisuuden uhan arviointia asianmukaisesti.

Keskusrikospoliisi epäilee, että langettavaan päätökseen johtaneet asiakirjat ovat väärennettyjä ja että Ali olisi elossa.

– Keskusrikospoliisi on tehnyt tiedonhankintaa asiaan liittyen ja muun muassa Irakista on saatu vastaus sinne lähetettyyn oikeusapupyyntöön. Asiassa on suoritettu kuulusteluja ja yksi henkilö on pidätetty, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo Keskusrikospoliisista. Asiassa on tehty yhteistyötä Valtakunnansyyttäjän toimiston kanssa.

EIT:n langettavan päätöksen jälkeen Helsingin poliisi kertoi, että se pidättäytyy toistaiseksi turvapaikanhakijoiden palautuksista Irakiin. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi antavansa täyden tukensa päätökselle ja poliisin linjauksen olevan perusteltu.

Poliisin ratkaisu on perusteltu. Se antaa työrauhaa tilanteen selvittämiselle.#EIT:n langettava on Suomelle häpeällinen. Pyysin johtavia virkamiehiä arvioimaan, miten voimme varmistaa, että vastaavaa ei enää tapahdu. Palautuskieltoa ja oikeutta elämään vastaan ei voida rikkoa. https://t.co/MXnMEoSBEG — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) November 16, 2019

