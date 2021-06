SPR:n pyörittämä turvapaikanhakijoiden tukiasuntola sai häädön Lahdessa

Lahden vastaanottokeskuksen tehostetun tuen yksikkö sai häädön. Lahden kaupunki pitää rakennuksen käyttötarkoitusta kaavaan sopimattomana.

Lahden kaupunki määräsi Suomen Punaisen Ristin (SPR) lopettamaan tehostetun tuen yksikön entisessä Tapanilakodissa. Naapurit katsoivat viime vuonna, että toiminta rikkoo kaavamääräyksiä ja valittivat asiasta kaupungille.

Suomen Punainen Risti pyöritti rakennuksessa turvapaikanhakijoiden tukiasuntolaa.

SPR:n ja kiinteistönomistajan mukaan toiminta on tukiasumista, ja asuminen on kaavan ja lupien mukaista. Kaupungin tulkinnan mukaan kyse on hoitolaitoksesta, eikä kaava salli tällaista toimintaa.

Lahden rakennus- ja ympäristölupalautakunta päätti viime viikolla, että tiloissa tapahtuva rakennusluvan vastainen toiminta on lopetettava. SPR:n Hämeen piirin on lopetettava toiminta heinäkuun loppuun mennessä sakon uhalla.

