SS-vapaaehtoisten muistomerkkiä Hietaniemessä tärvelty

Helsingin Hietaniemessä olevaa kentälle jääneiden suomalaisten SS-vapaaehtoisten muistomerkkiä on tärvelty.

Suomen Sotilas -lehden Facebook-sivun mukaan rikos on tehty ilmeisesti 13.8. aamuyöstä. Jäljistä päätellen teossa on käytetty jonkinlaista työkalua, joten rikos on ollut suunnitelmallinen.

Muistomerkki liittyy tapahtumiin, jotka ovat kiinteä osa Suomen toisen maailmansodan aikaista historiaa.

– Nykyisin yleensä ohitetaan ja unohdetaan se, että SS-miesten värväys oli Suomen valtion ulkopoliittinen manööveri, jolla yritettiin saada Saksalta tukea Neuvostoliiton painostaessa. Valtio ei erityisemmin huolehtinut SS-miesten eduista sodan aikana eikä sen jälkeenkään, Suomen Sotilas-lehti muistuttaa.

SS-miesten perinneyhdistys Veljesapu-Perinneyhdistys ry on tehnyt asiasta rikosilmoituksen,

Suomalainen Waffen-SS-vapaaehtoispataljoona (saks. Finnisches Freiwilligen-Bataillon der Waffen-SS, alkujaan SS Freiwilligen-Bataillon Nordost) oli vuosina 1941–1943 itärintamalla toisessa maailmansodassa toiminut suomalaisista vapaaehtoisista koottu Saksan Waffen-SS:n joukkoyksikkö. Myöhemmin myös nimellä ”Panttipataljoona” tunnettu osasto oli osa SS-divisioona Wikingiä (5. SS-Panzer-Division Wiking).

SS-pataljoonalla Suomi pyrki varmistamaan Saksan diplomaattisen tuen Neuvostoliiton uhkaa vastaan. Suomi ei suostunut jatkamaan pataljoonan toimintaa kaksivuotisen sopimuksen päätyttyä huhtikuussa 1943.

Noin 1 400 suomalaisesta Waffen-SS:n sotilaasta kaatui 256, katosi 14 ja haavoittui 686. Kaatuneet haudattiin kentälle.