Starmer uhkaa sulkea X:n Britanniassa – syynä tekoälyn syväväärennöskuvat

X:n tekoäly Grok on joutunut tulilinjalle: Britannian hallitus vaatii sen lopettamista, tai seuraa kielto.

Britannian pääministeri Keir Starmerin johtama Labour-hallitus on ryhtynyt kovaan linjaan sosiaalisen median suhteen. Kohteena on Elon Muskin omistama X-alusta, jonka tekoälytoiminto Grok kykenee tuottamaan pornografisia syväväärennös-kuvia (deepfake). Hallitus uhkaa kieltää koko palvelun Britanniassa, ellei Musk poista kyseistä ominaisuutta.

EU:n ja muiden maiden esimerkki

Starmerin hallituksen toimet seuraavat EU:n Digital Services Actin (DSA) ja ns. Chat Control -hankkeen linjaa, joissa perusteluna on ollut disinformaation torjunta ja lasten suojeleminen. Indonesiassa Grok kiellettiin jo “vakavana ihmisoikeusloukkauksena”, ja Euroopan komissio ei ole sulkenut pois vastaavaa ratkaisua, kertoo Telegraph.

Musk vastaa – hallitus kiristää

Musk on puolustanut X:n toimintaa korostamalla, että laiton sisältö käsitellään vastuullisesti. Grokin kuvankäsittely on rajattu maksaville käyttäjille, mutta hallitus ei pidä tätä riittävänä. Starmerin hallitus vaatii suoraa kieltoa ja takaporttia yksityisiin viesteihin, mikä herättää huolta kansalaisten yksityisyydestä ja sananvapaudesta.

Online Safety Act – valvonnan väline

Vuonna 2023 hyväksytty Online Safety Act velvoittaa kaikki käyttäjäsisältöä tarjoavat alustat ikävarmennukseen. Käytännössä tämä on johtanut siihen, että aikuiset joutuvat lataamaan henkilötodistuksiaan ja pankkitietojaan tai käyttämään kasvojentunnistusta. Virallisesti tarkoitus oli estää alaikäisten pääsy pornografiaan, mutta todellisuudessa laki on rajoittanut poliittista puhetta ja kriittisiä mielipiteitä esimerkiksi maahanmuutosta.

Kansainvälinen painostus

Starmer on hakenut tukea Australiasta ja Kanadasta. Australian pääministeri Antony Albanese syytti X:ää vastuuttomuudesta ja vaati parempaa “sosiaalista vastuuta”. Musk puolestaan syytti Britannian hallitusta “fasismista” ja sai tuekseen Yhdysvaltain republikaanien Anna Paulina Lunan, joka lupasi esittää pakotteita Britanniaa vastaan, mikäli X kielletään.

Why is the UK government so fascist? https://t.co/sRg979MTQx — Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2026

Kritiikkiä ja huolta

Britanniassa riippumaton kansanedustaja Rupert Lowe on vedonnut Donald Trumpin hallintoon, jotta se estäisi Starmerin suunnitelmat. Kritiikkiä on herättänyt myös Ofcomin valtuudet, jotka mahdollistavat yksityisviestien tarkastamisen ennen salausta. Digioikeusasiantuntijat varoittavat, että tämä avaa oven laajalle valvonnalle ja yksityisyyden murentamiselle.

Sananvapaus vaakalaudalla

Britannian hallituksen toimia pidetään monien mielestä autoritaarisina. Esimerkkeinä mainitaan kansalaiset, jotka on jo tuomittu tai pidätetty mielipiteidensä vuoksi – kuten Lucy Connolly, joka vietti yhdeksän kuukautta vankilassa yhden X-postauksen takia, sekä Isabel Vaughan-Spruce, joka pidätettiin hiljaisesta rukouksesta väärässä paikassa.

