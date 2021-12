Stonetoss comicsin NFT-kokoelma joutui sensuurin kohteeksi

Vaikka kryptovaluuttojen ja muiden lohkoketjutekniikkaan perustuvien innovaatioiden ympärille muodostunut kansainvälinen yhteisö painottaa usein vapautta sensuurista ja keskitetystä vallankäytöstä, sekä Rarible että OpenSea kuitenkin näyttivät nopeasti ovea Stonetossille kieltäen Flurks-NFT’eiden myynnin alustoillaan. Vaikka tapahtumat ovat kuohuttaneet kryptomaailmaa ja olleet sen puhutuimpia aiheita viimeisten viikkojen aikana, eivät edellä mainitut kauppapaikat ole toistaiseksi suostuneet perustelemaan toimiaan tai antamaan muitakaan kommentteja aiheesta Stonetossille tai tapauksesta uutisoinneille kryptomaailmaan keskittyneille tai konservatiivisille vaihtomedioille kuten Breitbart Newsille.

Muun muassa NFT Evening -sivusto painotti artikkelissaan sitä, että lohkoketjutekniikan, kryptovaluuttojen sekä digitaalisen NFT-taiteen taustalla oleva nimenomainen perusidea on yksittäisistä vallankäyttäjistä ja sääntelystä riippumattomana toimivan ympäristön luominen.

Kyseessä ei ole ensimmäinen tapaus, jossa lohkoketjuteknologian hyödyntämistä on pyritty estämään poliittisin perustein. Muun muassa suurimpiin kryptovaluuttojen vaihtopalveluihin kuuluva Coinbase on vuonna 2017 jäädyttänyt käyttäjätilejä, jotka ovat yrittäneet siirtää kryptovaluuttaa Daily Stormer -sivuston lahjoitusten keräämistä varten ilmoittamiin lompakko-osoitteisiin. Kuvatun kaltaiset toimenpiteet ovat kuitenkin kierrettävissä helposti lähettämällä valuuttaa käyttäjän itse hallinnoiman lompakon kautta haluttuun osoitteeseen.

NFT:t (Non Fungible Token) ovat tyypillisesti kuvia tai videoita tai muita tiedostoja, joiden yksilöllisyys, omistajuus ja ”aitous” on tallennettu lohkoketjuun, ja ne toimivat samankaltaisesti kuin vaikkapa perinteisten taulujen aitoussertifikaatit taidekeräilijöiden keskuudessa. NFT:n erottaa kryptovaluutasta sen olemus yhtenäisenä, yksilöllisenä kokonaisuutena, eikä NFT:tä voi pilkkoa osiin samalla tavalla kuin yhden bitcoinin voi jakaa 0.5 btc:hen ja niin edelleen. NFT-muodossa olevien taideteosten kauppa on yleistynyt ja kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana voimakkaasti.

Hello @opensea.

I am reaching out because I fear your platform is being coopted as a tool for political censorship.

I also sent this message to your support page. My collector community would like a reply.

(Also respectfully tagging opensea founders @dfinzer & @xanderatallah) pic.twitter.com/h8VPDQiBmh

— stonetoss comics (@stone_toss) November 22, 2021