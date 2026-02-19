STT kriisissä: Ministeriö valmistelee 1,05 miljoonan tukipakettia

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee 1,05 miljoonan euron tukipakettia STT:lle turvatakseen uutistoimiston toiminnan jatkumisen.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää kertaluonteisen 1,05 miljoonan euron valtionavustuksen valmistelun Suomen Tietotoimisto STT:lle. Päätös liittyy ministeriön tuoreeseen muistioon, jossa arvioidaan kotimaisen media-alan tilaa ja tulevaisuutta.

Ministeri Lulu Ranne korostaa, että tuki ei ole avoin sekki, vaan edellyttää selkeitä toimia STT:ltä ja sen omistajilta.

– ”Liikenne- ja viestintäministeriö esittää 1,05 miljoonaa euroa STT:n tukemiseen. Tarkoituksena on, että STT voi tuen myötä jatkaa toimintaansa. Edellytyksenä on, että yhtiö ja sen omistajat sitoutuvat kehittämään STT:n toimintaa rivakasti,” Ranne toteaa.

Media-ala murroksessa – STT:n tilanne nähtiin oireena laajemmista ongelmista

Muistion taustalla on ministeri Ranteen syksyllä 2025 järjestämä pyöreän pöydän keskustelu, jossa STT:n kriisi nähtiin konkreettisena seurauksena koko alan rakenteellisista ongelmista.

Ministeriön mukaan STT:n tuottamille, luotettavina ja neutraaleina pidetyille uutisille on edelleen selkeä tarve. STT:n rooli on keskeinen sekä kotimaisen uutistarjonnan monipuolistamisessa että Suomen näkyvyydessä kansainvälisissä uutisvirroissa.

Mainosrahat valuvat digijäteille – kotimainen media puristuksessa

Muistiossa kuvataan media-alan syvää rakennemuutosta:

mainosmarkkina ei ole kasvanut 2000-luvulla

kasvu on valunut pääosin kansainvälisille digijäteille

nuoret seuraavat uutisia sosiaalisen median kautta

uutismedian tulot ovat romahtaneet

toimittajien määrä on vähentynyt

jakelukustannukset nousevat, kun painetut määrät laskevat

Ministeriö arvioi, että alan kilpailukyky syntyy useista samansuuntaisista toimista, ei pysyvistä tukijärjestelmistä.

– ”Media-ala kohtaa tänä päivänä monia eri haasteita. Kotimaisen media-alan kilpailukyky ei kuitenkaan voi perustua merkittäviin tai pitkäaikaisiin tukijärjestelmiin. Haasteisiin on vastattava näinä taloudellisesti niukkoina aikoina yhteistyössä ja -ymmärryksessä,” Ranne linjaa.

Seuraavat askeleet

LVM aloittaa STT:n tukipaketin valmistelun välittömästi. Muistiota hyödynnetään myös EU-vaikuttamisessa ja tulevien politiikkatoimien suunnittelussa.

