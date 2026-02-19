STT kriisissä: Ministeriö valmistelee 1,05 miljoonan tukipakettia

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee 1,05 miljoonan euron tukipakettia STT:lle turvatakseen uutistoimiston toiminnan jatkumisen.
Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää kertaluonteisen 1,05 miljoonan euron valtionavustuksen valmistelun Suomen Tietotoimisto STT:lle. Päätös liittyy ministeriön tuoreeseen muistioon, jossa arvioidaan kotimaisen media-alan tilaa ja tulevaisuutta.
Ministeri Lulu Ranne korostaa, että tuki ei ole avoin sekki, vaan edellyttää selkeitä toimia STT:ltä ja sen omistajilta.
– ”Liikenne- ja viestintäministeriö esittää 1,05 miljoonaa euroa STT:n tukemiseen. Tarkoituksena on, että STT voi tuen myötä jatkaa toimintaansa. Edellytyksenä on, että yhtiö ja sen omistajat sitoutuvat kehittämään STT:n toimintaa rivakasti,” Ranne toteaa.
Media-ala murroksessa – STT:n tilanne nähtiin oireena laajemmista ongelmista
Muistion taustalla on ministeri Ranteen syksyllä 2025 järjestämä pyöreän pöydän keskustelu, jossa STT:n kriisi nähtiin konkreettisena seurauksena koko alan rakenteellisista ongelmista.
Ministeriön mukaan STT:n tuottamille, luotettavina ja neutraaleina pidetyille uutisille on edelleen selkeä tarve. STT:n rooli on keskeinen sekä kotimaisen uutistarjonnan monipuolistamisessa että Suomen näkyvyydessä kansainvälisissä uutisvirroissa.
Mainosrahat valuvat digijäteille – kotimainen media puristuksessa
Muistiossa kuvataan media-alan syvää rakennemuutosta:
- mainosmarkkina ei ole kasvanut 2000-luvulla
- kasvu on valunut pääosin kansainvälisille digijäteille
- nuoret seuraavat uutisia sosiaalisen median kautta
- uutismedian tulot ovat romahtaneet
- toimittajien määrä on vähentynyt
- jakelukustannukset nousevat, kun painetut määrät laskevat
Ministeriö arvioi, että alan kilpailukyky syntyy useista samansuuntaisista toimista, ei pysyvistä tukijärjestelmistä.
– ”Media-ala kohtaa tänä päivänä monia eri haasteita. Kotimaisen media-alan kilpailukyky ei kuitenkaan voi perustua merkittäviin tai pitkäaikaisiin tukijärjestelmiin. Haasteisiin on vastattava näinä taloudellisesti niukkoina aikoina yhteistyössä ja -ymmärryksessä,” Ranne linjaa.
Seuraavat askeleet
LVM aloittaa STT:n tukipaketin valmistelun välittömästi. Muistiota hyödynnetään myös EU-vaikuttamisessa ja tulevien politiikkatoimien suunnittelussa.