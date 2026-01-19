Stubb ja Støre tekstailivat Trumpille – vastaus oli katkera

Norjalaislehti VG on julkaissut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin, Suomen presidentin Alexander Stubbin ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støren välistä kirjeenvaihtoa.

VG:n mukaan Stubb ja Støre lähettivät Trumpille tekstiviestin, jossa pyytävät Trumpia keskustelemaan kanssaan ajankohtaisista asioista, kuten Grönlannin tilanteesta:

Arvoisa, presidentti, hyvä Donald – transatlanttisesta yhteydestä – Grönlannista, Gazasta, Ukrainasta – ja eilisestä tulli-ilmoituksestanne.

Tiedätte kantamme näihin asioihin. Mutta uskomme, että meidän kaikkien tulisi työskennellä tilanteen rauhoittamiseksi ja de-eskaloimiseksi – ympärillämme tapahtuu niin paljon, että meidän on pidettävä yhtä.

Ehdotamme, että soitatte teille myöhemmin tänään – joko yhdessä tai erikseen – antakaa meille vihje siitä, kumman kanssa mieluummin!

Ystävällisin terveisin – Alex ja Jonas.

VG: Trump yhdisti vastauksessaan Størelle Grönland-uhkaukset Nobel-palkintoon.

Hyvä Jonas: Ottaen huomioon, että maanne päätti olla myöntämättä minulle Nobelin rauhanpalkintoa YLI kahdeksan sodan pysäyttämisestä, en enää koe velvollisuudekseni ajatella pelkästään rauhaa, vaikka se onkin aina ensisijaista, vaan voin nyt ajatella, mikä on hyvää ja sopivaa Amerikan Yhdysvalloille. Tanska ei kykene suojelemaan tuota maata Venäjältä tai Kiinalta”, Trump kirjoittaa kirjeessä ja kyseenalaistaa Tanskan ”omistusoikeuden” Grönlantiin.

Asiasta ei ole Trumpin mukaan olemassa kirjallisia asiakirjoja, sinne vain rantautui vene satoja vuosia sitten, mutta Yhdysvalloillakin oli veneitä rantautumassa alueelle.

”Olen tehnyt Naton hyväksi enemmän kuin kukaan muu sitten sen perustamisen, ja nyt Naton pitäisi tehdä jotain Yhdysvaltojen hyväksi. Maailma ei ole turvallinen, ellemme hallitse Grönlantia täydellisesti ja totaalisesti”, Trump toteaa.