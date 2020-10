Stuttgartin taistelu – vahingot puoli miljoonaa euroa, mellakoijista 85 prosenttia maahanmuuttajataustaisia

93 epäiltyä on tunnistettu, 18 istuu tutkintavankeudessa. Vakavimman hyökkäyksen tehnyt mies on yhä tunnistamatta.

Sunnuntain vastaisena yönä 20. kesäkuuta sadat mellakoitsijat kävivät Stuttgartin keskustassa poliisien kimppuun. Tilanne oli välillä täysin hallitsematon.

Baden-Württembergin muista kaupungeista saapui avuksi parisataa poliisia, ja käytössä oli myös poliisihelikopteri. Viranomaiset saivat tilanteen hallintaan vasta aamun tultua.

Mellakassa 24 poliisiautoa ja ambulanssi vaurioitui tai tuhoutui. 32 virkailijaa loukkaantui, kun mellakoijat kävivät päälle pulloilla ja kivillä aseistautuneina. Vahingot kohoavat 100 000 euroon.

Lisäksi Stuttgartin ostoskadun 41 liikettä tuhottiin ja 11 ryöstettiin. Vahingot ovat noin 360 000 euroa.

Kun kolme kuukautta mellakasta on kulunut, tutkimukset ovat yhä käynnissä. Tähän mennessä 93 epäiltyä on tunnistettu, ja 18 mellakoitsijaa on tutkintavankeudessa.

Baden-Württembergin sisäministerin Thomas Strobl’n mukaan 85 prosenttia epäillyistä on maahanmuuttajataustaisia. Vertailun vuoksi, Stuttgartin asukkaista 45 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia. Noin 75 prosenttia epäillyistä on poliisin vanhoja tuttuja.

Vakavimmasta rikoksesta etsitty mies on yhä karkuteillä. Mies ryntäsi kohti poliisia ja hyppäsi tätä vasten jalat edellä, jolloin virkailija kaatui katuun. Rikollista ei ole toistaiseksi saatu tunnistettua.

Oikeudenkäynnit ovat pian alkamassa, ja oikeuden odotetaan joutuvan käsittelevän kaikkiaan 80 juttua ”Stuttgartin taisteluun” liittyen. Oikeudenkäyntien rikosnimikkeitä ovat muun muassa törkeä pahoinpitely, tapon yritys, viranomaiset vastustaminen, varkaus ja julkisrauhan rikkominen.

