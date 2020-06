Stuttgartissa vakava mellakkayö

Sunnuntain vastaisena yönä kävivät sadat mellakoitsijat Stuttgartin keskustassa poliisien kimppuun. Kymmeniä liikehuoneistoja tuhottiin ja ryöstettiin. Myös poliisi- ja pelastusautoja tuhottiin. Useita ihmisiä loukkaantui.

Poliisin mukaan tilanne oli välillä täysin hallitsematon. Baden-Württembergin muista kaupungeista saapui avuksi satakunta poliisia. Käytössä oli myös poliisihelikopteri. Viranomaiset saivat tilanteen hallintaan vasta aamun tultua.

Tapahtumat keskittyivät liikekatu Königstrasselle sekä Schlossplatzille. Vielä ei pystytä arvioimaan vahinkojen mittakaavaa. Useita kännykkäliikkeitä, jäätelökahvila ja vaatetusliike tuhottiin ja ryöstettiin. Kaduilla lojui pulloja, rikottuja näyteikkunoita ja jätteitä.

Poliisin mukaan välittömänä syynä väkivaltaisuuksien puhkeamiseen oli huumeratsia osavaltion parlamentin lähistöllä. Paikka tunnetaan nuorten juhlimisesta.

Poliisin tarkastaessa maahanmuuttajataustaista nuorta kävivät lähellä oleskelleet viranomaisten kimppuun. Poliisi on toistaiseksi vähäsanainen mellakointiin osallistuneista. Aiempien tapauksien yhteydessä on puhuttu äärivasemmistolaisesta ”skenestä”. Päivän mittaan poliisi on tiedottanut, etteivät mellakat olisi poliittisesti motivoituneita.

Osa mellakoijista oli kuitenkin naamioitunut ja käyttäytyi erittäin väkivaltaisesti. Eräät nuoret miehet repivät aseikseen katukiviä. Poliisiautoja hakattiin metallitangoilla ja laudanpätkillä. Myös pelastusajoneuvoja vastaan hyökättiin.

Poliisi pidätti 24 mellakoitsijaa, joista puolet on Saksan kansalaisia. Liikkeiden tuhoaminen oli satunnaista. Mellakoijat kuvasivat toisiaan ja lähettivät otoksia sosiaaliseen mediaan. Poliisi käyttää näitä tutkimuksissa ja on perustanut silminnäkijöille erillisen portaalin todistusaineistoa varten. Yhdeksäntoista poliisia loukkaantui.

Aiempina viikonloppuina oli tapahtunut yhteenottoja poliisin kanssa, muun muassa BLM-mielenosoituksen yhteydessä, kun poliisi pidätti häiriötä aiheuttaneen mustaihoisen henkilön.

Stuttgartin ylipormestari Fritz Kuhn (vihreät) ilmaisi järkytyksensä väkivallasta, hyökkäyksistä poliisia vastaan sekä tuhotöistä. Asia on selvitettävä huolellisesti. Stuttgartissa ei voi olla oikeusjärjestyksen ulkopuolisia alueita, sanoi Kuhn twitterissä. Alkavalla viikolla pidetään maapäivien eli osavaltioparlamentin sisäasiain valiokunnan erityisistunto.

Lähteet n-tv, Stuttgarter Zeitung.