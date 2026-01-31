Sudanilainen turvapaikanhakija veti 18-vuotiaan tytön mukanaan kuolemaan metron alle

Silminnäkijöiden mukaan sudanilaismies tarttui nuoreen naiseen ja syöksyi tämän kanssa raiteille juuri ennen metron saapumista. Molemmat kuolivat välittömästi.

Hampurin poliisi tutkii järkyttävää henkirikosta, jossa 18-vuotias saksalaisnainen ja 25‑vuotias Sudanin kansalainen menehtyivät metron alle Wandsbek-Marktin asemalla, uutisoi Junge Freiheit . Silminnäkijöiden mukaan mies tarttui nuoreen naiseen ja veti hänet mukanaan raiteille juuri ennen junan saapumista.

Hamburger Abendblatt raportoi, että viranomaisten alustavien tietojen mukaan uhrit eivät tunteneet toisiaan. He seisoivat erillään laiturilla, kun mies yhtäkkiä tarttui naiseen ja syöksyi tämän kanssa kohti junaa. Molemmat kuolivat välittömästi. Tapaus sattui noin kello 22, ja pelastuslaitos luovutti paikan poliisille tuntia myöhemmin.

Poliisi ei ole vielä vahvistanut uhrien henkilöllisyyksiä eikä teon motiivia. Paikalla olleille todistajille järjestettiin kriisiapua. Yksi heistä kuvasi tilannetta saksalaismedialle näin:

“En osaa arvioida miehen ikää, hän oli tummaihoinen. Nainen oli todella nuori.”

Tutkijat käyvät läpi aseman valvontakameratallenteita.

Osa laajempaa väkivallan aaltoa rautatieasemilla

Saksassa on viime vuosina nähty useita vastaavia hyökkäyksiä, joissa ulkomaalaistaustaiset miehet ovat työntäneet uhreja junien eteen.

– Elokuussa irakilainen mies työnsi 16‑vuotiaan ukrainalaistytön 100 km/h kulkeneen tavarajunan alle Friedlandissa. Tyttö kuoli välittömästi. Tekijä määrättiin psykiatriseen hoitoon vankilan sijaan.

– Tammikuussa 2023 syyrialainen mies heitti 16‑vuotiaan koulutytön raiteille Altenassa ja hyppäsi itse perässä pitäen uhria kiinni. Hän nousi takaisin laiturille ja jatkoi matkaansa junalla.

– Marraskuussa 2025 Berliinissä tunnettu radikaalin islamin kriitikko Hudhaifa Al‑Mashhadani joutui aseman laiturilla hyökkäyksen kohteeksi, kun mies yritti työntää hänet junan alle. Al‑Mashhadani ehti puolustautua.



– Pforzheimissa kaksi ulkomaalaista miestä työnsi 49‑vuotiaan saksalaisen raiteille tämän kieltäydyttyä antamasta tupakkaa. Miestä pahoinpideltiin myös hänen yrittäessään nousta takaisin laiturille.

Saksalaismedia ja poliittiset kommentaattorit ovat varoittaneet, että rautatieasemista on tullut “rikollisuuden pesäkkeitä”, ja että viranomaiset vaikuttavat kyvyttömiltä puuttumaan väkivallan kasvuun.

