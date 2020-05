Sudanilaismies maahanmuuttajien oikeuksista Suomessa: ”Puhutaan vankiloista, p…a huone”

Sudanista lähtöisin oleva maahanmuuttajamies on todella tyytymätön suomalaiseen yhteiskuntaan.

Sudanilainen, nykyään Porvoossa asusteleva maahanmuuttajamies kertoo Facebookissa kovista kokemuksistaan Suomessa. Miehen mukaan ”eurooppalaiset ovat ylpeitä itsestään” ja heillä on mielestään ”ihmisoikeus ja hyvä laki.” Sudanilaismies ei näe asiaa kuten eurooppalaiset.

– tulkaa keskustelemaan tästä paskasta järjestelmästä. laki sanoo että ei saa käyttää väkivaltaa mutta valtio käyttää sitä millä tavalla? sillä tavalla …varavoimaa.. vaikka et tee mitään tämä on poliisin tehtävää ja järjestysvalvoja ja muu paska. Koska valtio maksaa heille tekemään tätä pskaa.

Vankilat Suomessa eivät sudanilaismiehen mukaan ole yhtä tasokkaita kuin muualla. Ne ovat huonoja ja epäviihtyisiä ja palvelut niissä ovat heikkotasoisia.

– miten teillä on ihmisoikeus? puhutaan vankiloista paska huone. siinä on kamera. et saa puhdasta juomavettä varsinkin Suomessa jäät 12 tuntia ilman ruokaa sinulle ei annetaan yhtää mitään kun tarvitset esim. lääkkeet puhelin ja muut asiat. se on kylmä paska huone.

Apuakaan ei vankilassa ollessaan saa mistään, vaikka sinne olisi joutunut täysin ilman omaa syytään.

– kyllä he ovat kilttejä. koska voit pyytää apua soittamalla. mutta ei kukaan vastaa. tämä on hullu. syynä esim. joku rasiisti kansalainen haukoi sinulle rumalla sanalla tai musiikkin kuuntelu junassa.

Sudanilaismiehen mukaan Suomen laki ei ole tasapuolinen, sillä se ei koske maahanmuuttajia.

– tämä paska laki suojelee rikkaat ihmiset ja osa kansalaista. mutta maahanmuuttajalla tai köyhällä ihmisellä ei ole oikeutta. jopa soitto… jos tämä on teidän ihmisoikeus haistkaa paska.

Maahanmuuttaja myös mainitsee Facebook-sivullaan, että islam on rauhan uskonto: ”Islam is peace”. Sudanilaismiehen Facebook-tili vaikuttaa olevan aito.