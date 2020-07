Sudanissa islamismin ote hellittää – 3 prosenttia väestöstä saa kohta nauttia alkoholia eikä naisten sukuelimiä saa silpoa

Sudanissa lähes neljä vuosikymmentä voimassa ollut kovan linjan islamismi menettää hiukan otettaan. Ei-muslimit saavat kohta nauttia alkoholia, naisten asemaa vahvistetaan sallimalla matkustaminen ilman miesten lupaa ja sukuelinten silpomiset kielletään.

Määrällisesti kovin moni sudanilainen ei kuitenkaan pääse nauttimaan alkoholin iloista, sillä 97 prosenttia maan väestöstä on muslimeja ja alkoholi on pian sallittua vain ei-muslimeille. Lain uhmaajia on aiemmin ruoskittu islamin lakien mukaisesti, ja entinen käytäntö tulee luultavasti säilymään.

Alkoholin nautiskelu kiellettiin maassa vuonna 1983 islamilaisten lakien myötä. Tuolloin presidentti Jaafar Nimeiri demonstroi uutta lakia heittelemällä viskipulloja Niiliin.

Sudan ei jatkossa enää kohtele uskonnottomia rikollisina. Lisäksi naisten ja tyttöjen asemaa parannetaan muun muassa kieltämällä sukuelinten silpominen (FGM, female genital mutilation). Naiset eivät myöskään enää tarvitse perheen miespuolisten jäsenten myöntämää lupaa matkustamiseen.

Lähde AP.