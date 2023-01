Sukupuolen muutokset 8-vuotiaille? Skotlantilaisen kansanedustajan mukaan vaihtoehtoja pitäisi ”tutkia”

Skotlannin parlamentin jäsen on ehdottanut, että hallituksen tulisi ”tutkia prosesseja”, joiden avulla jo kahdeksanvuotiaat lapset voisivat laillisesti ja itsenäisesti vaihtaa omaa sukupuoltaan.

Skotlannin vihreän puolueen jäsen Maggie Chapman ehdotti LBC:n haastattelussa, että ”nykyiset uudistukset eivät ehkä mene tarpeeksi pitkälle.” Chapman kannattaa kiihkeästi Skotlannin hallituksen kiistanalaisia sukupuoliuudistuksia, joiden tarkoituksena on helpottaa sukupuolen tunnustamista koskevan todistuksen (GRC) saamista ja sukupuolensa muuttamista.

Haastattelija Tom Swarbrick siteerasi Chapmanin aiempia kommentteja asiasta häneltä itseltään, joissa Chapman sanoi: ”Olisi asianmukaista ja hyödyllistä, että alle 16-vuotiaat lapset saisivat virallisen sukupuolen tunnustamisen.”

”Tarkoittaako tämä, että kannatatte esimerkiksi sitä, että 8-vuotias saa muuttaa sukupuoltaan laillisesti?” Swarbrick kysyi.

”Valiokunnassa, joka tutki (Sturgeonin sukupuoliuudistusta koskevaa) lainsäädäntöä, kuulimme monenlaisia trans-ihmisiä, jotka tiesivät jo kauan ennen kuin täyttivät 16 vuotta, että he ovat trans-ihmisiä. Meidän pitäisi tarkastella prosesseja, joilla heidät voidaan tunnustaa”, sanoi Swarbrick. ”Tämä ei tarkoita sitä, että määrittelemme tietyn ikärajan, joka on sopiva, vaan asiasta on käytävä paljon laajempia keskusteluja.”

Swarbrick selvensi: ”Oletko sitä mieltä, että alle 16-vuotias lapsi saisi itse päättää, vaihtaako hän sukupuoltaan laillisesti?”

”Kyllä”, Chapman vastasi.

”Eli teoriassa 8-vuotias voisi tehdä sen?”

”Periaatteessa kyllä. Meidän pitäisi tutkia asiaa”, Chapman vahvisti.

Kiistanalainen haastattelu jatkui. Tilaisuutta aistien Swarbrick kysyi: ”Laskisitteko myös äänestysikärajan 8 vuoteen?”

