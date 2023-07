Sukupuolineutraaleja vessoja muutettu takaisin miesten ja naisten vessoiksi

Viime vuosina yleistyneitä julkisia unisex-vessoja on muutettu takaisin miesten ja naisten vessoiksi. Erityisesti naisasiakkaat ovat vaatineet sukupuolisidonnaisuutta.

Sukupuolineutraalit unisex-vessat ovat yleistyneet Suomessa vuoden 2015 tasa-arvolain muutoksen myötä. Laki muun muassa kieltää syrjinnän etnisen taustan, vammaisuuden tai sukupuoli-identiteetin perusteella. Osa wc-kävijöistä on kuitenkin kritisoinut unisex-vessoja ja paikoin vessojen sukupuolisidonnaisuus on palautettu. Suurin osa palautteesta on tullut naisasiakkailta, jotka ovat olleet tyytymättömiä vessojen siisteyteen.

”Lähinnä naispuolisilta asiakkailta tuli palautetta, että kaikki asiakkaat eivät ole käyttäytyneet vessoissa kovin siististi. Sen takia palautettiin vessojen sukupuolijakoa”, kertoo Vaasan kauppakeskus Rewellin toimitusjohtaja Susanna Spak.

Julkisiin vessoihin erikoistuneen Novosanin toimitusjohtaja Hanno Airas on myös kohdannut kritiikkiä unisex-vessoja kohtaan.

”Jos tilassa on vain wc-koppeja, ne voivat olla hyvinkin epäsiistejä. Osa miehistä on tottunut asioimaan seisaallaan pisuaarilla, ja nyt kun kopeissa käy miehiä seisten, voi pissaa roiskua wc-istuimelle. Siitä tulee nopeasti todella likainen fiilis”, Airas kertoo.

Myös nolostuminen, turvattomuuden tunne ja yleinen epämiellyttävyys vaivaavat asiakkaita. Esimerkiksi meikkaaminen julkisessa vessassa koetaan kurjaksi, jos samaan aikaan paikalla on miehiä.

Lähde: Yle