“Suojele trans‑lapsia ja tapa vastustajat?” – Vasemmiston radikaali retoriikka ja asekuvat puhuttavat Yhdysvalloissa

Kun sateenkaarilipun rinnalle ilmestyy rynnäkkökivääri, viesti muuttuu: “Suojele trans‑lapsia” ei enää kuulosta pelkältä suojelukehotukselta, vaan sodanjulistukselta. Yhdysvalloissa radikaali retoriikka ja asekuvat tukituotteissa repivät keskustelun auki tavalla, jota ei voi ohittaa.

Yhdysvalloissa demokraattipoliitikot ja vasemmistoaktivistit ovat rohkaisseet transväkivallan käyttöön. Kritiikin kohteena ovat erityisesti vaatteet ja tarrat, joissa lukee “Protect Trans Kids” (“Suojele trans‑lapsia”) ja jotka on usein kuvioitu kivääreillä, veitsillä tai muilla aseilla.

Osa vasemmistolaisista transaktivisteista sanoo, että tällainen oheistuote symboloi vahvaa puolustusta trans-nuoria kohtaan, ja etenkin lainsäädäntöä vastaan, joka kieltäisi alaikäisten ”sukupuolenkorjaushoidot. Vastustajien mielestä kyse on kuitenkin epäsuorista uhkauksista tai suoranaisista väkivaltakehotuksista. Joissakin tuotteissa on myös teksti “Trans rights… or else” (“Trans‑oikeudet… tai muuten”) uhkailevien asekuvien kera.

Minnesotan varakuvernööri Peggy Flanagan joutui keskiviikkona arvostelun kohteeksi sosiaalisessa mediassa, kun hänestä julkaistiin kuva “Protect Trans Kids” ‑paidassa, jossa oli myös taktisen veitsen kuva – vain päiviä sen jälkeen, kun hänen kotiosavaltiossaan tapahtui kouluampuminen.

Keskustelu “trans‑terrorismin” lisääntymisestä kiihtyi, kun kävi ilmi, että Minneapolisissa Annunciation Catholic Schoolissa keskiviikkona joukkoampumisen tehnyt epäilty oli transsukupuolinen. Ampuja, 23‑vuotias Robin Westman (syntymänimi Robert Westman), surmasi kaksi lasta (8‑ ja 10‑vuotiaat) ja haavoitti 18 muuta messun aikana. Tapaus muistuttaa muita viime vuosien tapauksia, joissa kouluampuja on ollut transsukupuolinen, kuten Nashville 2023, Colorado Springs 2022 ja Maryland 2018.

Joidenkin vasemmistolaisten trans‑käyttäjätilien kerrotaan jopa juhlineen katolisten lasten surmaa sosiaalisessa mediassa, perustellen sitä väitteillä, että “republikaanit” yrittävät toteuttaa “kansanmurhaa” trans‑yhteisöä vastaan. Toimittaja Andy Ngo raportoi, että radikalisoituneet transaktivistit näkivät teon kostona kristinuskoa ja Trumpin hallintoa vastaan, koska nämä vastustivat lasten sukupuolenvaihdoksia ja määrittelivät sukupuolen biologiseksi.

This is Peggy Flanagan, Tim Walz's Lt. Governor, she cares about trans kids!!! ❤️ She will be Governor upon Walz's victory. pic.twitter.com/S6yyKi5cTV — Dear White Staffers (@dearwhitestaff) August 6, 2024

Trans leftist accounts all over social media are celebrating the shooting and killing of children at the Minneapolis church by a trans gunman. They believe it is revenge against Christianity and the Trump administration for not allowing transitioning children, and defining sex as… https://t.co/owfZ3XCLD5 — Andy Ngo (@MrAndyNgo) August 28, 2025

Today’s killing of Christian children at a church in Minneapolis occurred in the context of a surge in far-left trans propaganda encouraging Trantifa and other leftists to take up arms to kill transphobes and “fascists.” Their targets: Christians and conservatives. I have been… pic.twitter.com/BtwwMrG6WB — Andy Ngo (@MrAndyNgo) August 27, 2025

Viime vuosina osa vasemmistolaisista aktivisteista on kehottanut transyhteisöä aseistautumaan ja järjestänyt aseenkäyttö‑ ja lähitaistelukoulutuksia eri puolilla maata. Esimerkiksi Oregonissa Eugene Weekly julkaisi jutun transmiehestä, joka poseerasi kannessa rynnäkkökiväärin kanssa kuvatekstillä: “Kun Trumpin hallinto hyökkää transihmisiä vastaan, jotkut queer‑ihmiset ovat aseistautuneita ja valmiita iskemään takaisin.”

Lisäksi kriitikot huomauttavat, että valtamedia usein jättää mainitsematta epäillyn transsukupuolisuuden, kuten tässäkin tapauksessa, jolloin keskeisiä yksityiskohtia jätetään pois. Oregonissa myös useat ICE‑laitokseen kohdistuneista hyökkäyksistä pidätetyt ovat olleet trans- tai muunsukupuolisia.

Trans dude with a knife threatens people on NY subway. Trans violence is real….

Because trans people are violent. pic.twitter.com/9LCkXbWr3R — Wasson Watch Co. (@WassonWatch) July 27, 2025

Keskustelun kiihtyessä jotkut vaativat keskittymään juurisyihin, kuten mielenterveyden hoitamiseen ja siihen, että vakavista mielenterveysongelmista kärsiviltä transhenkilöiltä kiellettäisiin aseiden hallussapito, jotta vastaavat tragediat voitaisiin estää.

Trans violence is extremely dangerous to all humanity pic.twitter.com/TFMv5yiRgY — Susie Pollick 🦌 𝕏. (@nadjiasusie) September 2, 2025

Lähde: Post Millenial

Lue lisää aiheesta: