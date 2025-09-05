Alakulttuuri Muu maailma Politiikka Rikos

“Suojele trans‑lapsia ja tapa vastustajat?” – Vasemmiston radikaali retoriikka ja asekuvat puhuttavat Yhdysvalloissa

5.9.2025 11:22
Lisää kommentti
Nina Metsälä
379 Katselukertoja
Kuvakaappaus X.

Kun sateenkaarilipun rinnalle ilmestyy rynnäkkökivääri, viesti muuttuu: “Suojele trans‑lapsia” ei enää kuulosta pelkältä suojelukehotukselta, vaan sodanjulistukselta. Yhdysvalloissa radikaali retoriikka ja asekuvat tukituotteissa repivät keskustelun auki tavalla, jota ei voi ohittaa.

Yhdysvalloissa demokraattipoliitikot ja vasemmistoaktivistit ovat rohkaisseet transväkivallan käyttöön. Kritiikin kohteena ovat erityisesti vaatteet ja tarrat, joissa lukee “Protect Trans Kids” (“Suojele trans‑lapsia”) ja jotka on usein kuvioitu kivääreillä, veitsillä tai muilla aseilla.

Osa vasemmistolaisista transaktivisteista sanoo, että tällainen oheistuote symboloi vahvaa puolustusta trans-nuoria kohtaan, ja etenkin lainsäädäntöä vastaan, joka kieltäisi alaikäisten ”sukupuolenkorjaushoidot. Vastustajien mielestä kyse on kuitenkin epäsuorista uhkauksista tai suoranaisista väkivaltakehotuksista. Joissakin tuotteissa on myös teksti “Trans rights… or else” (“Trans‑oikeudet… tai muuten”) uhkailevien asekuvien kera.

Minnesotan varakuvernööri Peggy Flanagan joutui keskiviikkona arvostelun kohteeksi sosiaalisessa mediassa, kun hänestä julkaistiin kuva “Protect Trans Kids” ‑paidassa, jossa oli myös taktisen veitsen kuva – vain päiviä sen jälkeen, kun hänen kotiosavaltiossaan tapahtui kouluampuminen.

Keskustelu “trans‑terrorismin” lisääntymisestä kiihtyi, kun kävi ilmi, että Minneapolisissa Annunciation Catholic Schoolissa keskiviikkona joukkoampumisen tehnyt epäilty oli transsukupuolinen. Ampuja, 23‑vuotias Robin Westman (syntymänimi Robert Westman), surmasi kaksi lasta (8‑ ja 10‑vuotiaat) ja haavoitti 18 muuta messun aikana. Tapaus muistuttaa muita viime vuosien tapauksia, joissa kouluampuja on ollut transsukupuolinen, kuten Nashville 2023, Colorado Springs 2022 ja Maryland 2018.

Joidenkin vasemmistolaisten trans‑käyttäjätilien kerrotaan jopa juhlineen katolisten lasten surmaa sosiaalisessa mediassa, perustellen sitä väitteillä, että “republikaanit” yrittävät toteuttaa “kansanmurhaa” trans‑yhteisöä vastaan. Toimittaja Andy Ngo raportoi, että radikalisoituneet transaktivistit näkivät teon kostona kristinuskoa ja Trumpin hallintoa vastaan, koska nämä vastustivat lasten sukupuolenvaihdoksia ja määrittelivät sukupuolen biologiseksi.

Viime vuosina osa vasemmistolaisista aktivisteista on kehottanut transyhteisöä aseistautumaan ja järjestänyt aseenkäyttö‑ ja lähitaistelukoulutuksia eri puolilla maata. Esimerkiksi Oregonissa Eugene Weekly julkaisi jutun transmiehestä, joka poseerasi kannessa rynnäkkökiväärin kanssa kuvatekstillä: “Kun Trumpin hallinto hyökkää transihmisiä vastaan, jotkut queer‑ihmiset ovat aseistautuneita ja valmiita iskemään takaisin.”

Lisäksi kriitikot huomauttavat, että valtamedia usein jättää mainitsematta epäillyn transsukupuolisuuden, kuten tässäkin tapauksessa, jolloin keskeisiä yksityiskohtia jätetään pois. Oregonissa myös useat ICE‑laitokseen kohdistuneista hyökkäyksistä pidätetyt ovat olleet trans- tai muunsukupuolisia.

Keskustelun kiihtyessä jotkut vaativat keskittymään juurisyihin, kuten mielenterveyden hoitamiseen ja siihen, että vakavista mielenterveysongelmista kärsiviltä transhenkilöiltä kiellettäisiin aseiden hallussapito, jotta vastaavat tragediat voitaisiin estää.

Lähde: Post Millenial

Lue lisää aiheesta:
Yhdysvallat: Jo toisen koulumurhan tekijänä transvestiitti
Trans Radical Activist Network -järjestön mielenosoittajat poseeranneet rynnäkkökivääreiden kanssa Twitterissä – väkivaltaa lietsovia uhkausviestejä ennen Nashvillen kouluammuskelua
Yhdysvallat: Transvestiitti Nashvillen kouluammuskelun tekijänä
Transsukupuoliseksi identifioitunut mies, joka uhkasi tappaa ja raiskata lapsia joutui syytteeseen – suunnitteli kopiomurhaa Nashvillen kouluammuskelusta
Nashvillen kouluampuminen nosti esiin tutkimuksen: Transsukupuoliset nuoret suurimmassa riskissä väkivaltaiselle radikalisoitumiselle
Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tagit

Uusimmat uutiset