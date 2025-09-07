Suomalainen koulutus suomen kielellä – Sinimusta Liike vaatii suomen kielen aseman turvaamista yliopistoissa

Sinimusta Liike on julkaissut ajankohtaisen kannanoton, jossa se kritisoi englannin kielen kasvavaa roolia suomalaisessa korkeakoulutuksessa. Puolueen mukaan suomen kielen syrjäyttäminen yliopistoissa uhkaa kansallista identiteettiä ja koulutusjärjestelmän alkuperäistä tarkoitusta.

Ylen elokuussa julkaisema artikkeli nosti esiin, kuinka englannin kieli on tunkeutunut suomalaisiin yliopistoihin “ennennäkemättömällä tavalla”. Sinimusta Liike viittaa erityisesti Aalto-yliopistoon, jossa konetekniikan maisteriopintoja ei erään opiskelijan mukaan voi suorittaa lainkaan suomeksi. Oikeuskansleri on jo vuonna 2023 todennut, että englanti on syrjäyttänyt suomen kielen Aallon kauppatieteellisissä ja teknisissä maisteriohjelmissa.

Puolueen mukaan kyse ei ole vain yksittäisten opiskelijoiden pärjäämisestä vieraalla kielellä, vaan koko kansakunnan kulttuurisen jatkuvuuden turvaamisesta. “Suomen kielessä ei ole kyse vain yksilön kyvyistä ja pärjäämisestä vaan kokonaisen kansakunnan identiteetin ja ominaisuuksien selviytymisestä.,” kannanotossa todetaan.

Sinimusta Liike vaatii konkreettisia toimia ja lainsäädäntöä suomen kielen aseman turvaamiseksi. Puolueen visiossa vaihto-opiskelu ja kansainvälisyys ovat mahdollisia, mutta ne eivät saa mennä suomen kielen edelle. “Kannattamassamme järjestelmässä Aalto-yliopistoa koskevaan kehitykseen puututtaisiin jämäkällä kädellä,” puolueen kannanotossa linjataan.

Kannanotto herättää keskustelua siitä, missä määrin kansainvälistyminen voi tapahtua ilman, että se uhkaa kansallisia kieli- ja kulttuuriperustoja. Suomen kielen puolustaminen on puolueen mukaan vielä valtavirtaista ajattelua, mutta pelkkä ajattelu ei riitä – tarvitaan tekoja.

