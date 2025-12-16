Suomalaiset eivät luota Ruotsin asevoimiin – NATO-jäsenyys ei poistanut epäluuloa

NATO-jäsenyys ei tasoittanut maiden välistä luottamusta: Suomi nähdään vahvana, Ruotsi heikkona.

Ruotsi-Suomi 2025 -barometri paljastaa karun totuuden: suomalaiset eivät luota Ruotsin puolustukseen. Vain viidennes suomalaisista arvioi länsinaapurin puolustuksen vahvaksi, kun taas ruotsalaisista peräti 70 prosenttia näkee Suomen puolustuksen luotettavana ja vahvana.

Tulokset ovat pysyneet lähes muuttumattomina vuodesta 2023, vaikka molemmat maat ovat nyt Naton täysjäseniä. Tämä yllätti myös Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskus projektipäällikön Janne Wikströmin, joka oli mukana raportin laatimisessa. Hänen mukaansa vanhat mielikuvat ruotsalaisesta aseistariisunnasta elävät sitkeästi: “Luottamus voi romahtaa hetkessä, mutta sen rakentaminen vie vuosikymmeniä.”

Ruotsi kasvattaa puolustusmenojaan – epäluulo silti säilyy

Ruotsi investoi parhaillaan voimakkaasti puolustukseen. Ilmatorjunta, taistelualukset ja ilmavoimat ovat laajentamisen kärjessä. Puolustusmenot nousevat ensi vuonna jo 2,8 prosenttiin BKT:sta ja vuoteen 2030 mennessä 3,5 prosenttiin.

Käytännön yhteistyö Suomen kanssa on lisääntynyt. Ruotsi johtaa muun muassa kehittynyttä NATO-joukkoa, joka vastaa Pohjois-Suomen puolustuksesta. Silti suomalaiset eivät näe Ruotsin puolustusta uskottavana – epäluulo on syvällä kansallisessa muistissa.

Kansojen lähentyminen – kriisivalmius tärkein

Kyselyssä kolme neljäsosaa sekä ruotsalaisista että suomalaisista totesi, että maiden välinen yhteistyö on tiivistynyt vuodesta 2022 lähtien. Kriisivalmius nousi tärkeimmäksi yhteistyön alueeksi: 77 prosenttia ruotsalaisista ja 62 prosenttia suomalaisista piti sitä keskeisimpänä.

Ilmasto ja koulutus jäivät selvästi vähemmälle huomiolle, vain hieman yli kolmannes piti niitä tärkeinä. Tämä kertoo siitä, että kansat arvostavat konkreettista turvallisuutta ja kriisinhallintaa enemmän kuin abstrakteja poliittisia teemoja.

Vanha epäluulo elää sitkeästi

Vaikka Ruotsi pyrkii modernisoimaan puolustustaan ja vahvistamaan asemaansa Naton sisällä, suomalaiset eivät ole vakuuttuneita. Historiallinen kokemus ja mielikuva ruotsalaisesta aseistariisunnasta painavat yhä raskaasti.

Luottamuksen rakentaminen on hidasta, ja Ruotsin on todistettava käytännön teoilla, että se on valmis kantamaan vastuuta yhteisestä puolustuksesta.

Lähde: Yle

