Suomalaispanssarit suututtivat Saksan osavaltiot – ”Vaarantaa kansallisen turvallisuuden”

Friedrich Merz joutuu puolustuskaupan ristipaineeseen: Saksan osavaltiot vaativat kotimaisuutta, hallitus kallistuu suomalaiseen Patriaan.

Viiden osavaltion pääministerit ovat nousseet rintamaan liittokansleri Friedrich Merziä vastaan, vastustaen Bundeswehrin suunnitelmaa korvata vanhat Fuchs-panssariajoneuvot suomalaisvalmisteisilla Patria 6×6 -ajoneuvoilla. Heidän mukaansa ”ulkomailta ostaminen vaarantaa sekä kansallisen turvallisuuden että kotimaisen puolustusteollisuuden työpaikat”.

Hessenin CDU-johtaja Boris Rhein nosti hälytyksen jo syyskuussa, ja nyt hänen rinnalleen ovat asettuneet Baden-Württembergin vihreä Winfried Kretschmann, Baijerin CSU:n Markus Söder, Ala-Saksin SPD:n Olaf Lies sekä Nordrhein-Westfalenin CDU:n Hendrik Wüst. Yhteisessä kirjeessään he vaativat hallitusta hylkäämään Patria-kaupan ja panostamaan saksalaiseen tuotantoon.

”Bundeswehrin kiireellisen laajentamisen yhteydessä on välttämätöntä asettaa kotimainen puolustusteollisuus etusijalle – taloudellisista, teknologisista ja turvallisuuspoliittisista syistä”, kirjeessä todetaan Bildin mukaan.

Kyse on miljardiluokan hankinnasta: hallitus harkitsee jopa 1 000 Patria-ajoneuvon tilaamista, arvoltaan noin 2 miljardia euroa. Saksalainen Rheinmetall tarjoaa omaa Fuchs 2 -versiotaan, mutta hallitus näyttää kallistuvan ulkomaisen vaihtoehdon puoleen – osin CAVS-yhteistyöohjelman vuoksi, jossa ovat mukana Suomi, Latvia, Ruotsi, Saksa ja Tanska.

Valtionjohtajat kritisoivat, että hallitus on jo aloittanut hankinnat ulkomaisilta toimittajilta – mukaan lukien Patrian raskas kranaatinheitinjärjestelmä ja CAVS Pioneer Group -variantti – ennen kuin kotimaisia vaihtoehtoja on kunnolla arvioitu. Vaikka osa Patria-ajoneuvoista koottaisiin Saksassa, lisäarvo syntyisi silti pääosin ulkomailla.

Lisäksi siirtyminen Fuchs-alustasta täysin uuteen järjestelmään kasvattaisi kustannuksia, joita ei ole heidän mukaansa kunnolla laskettu. Kritiikkiä kiristää myös Saksan suunniteltu 3 500 ajoneuvon osto CAVS-ohjelmassa – arvoltaan jopa 5 miljardia euroa.

”Pyydämme teitä harkitsemaan myös puhtaasti kansallisia ratkaisuja – kotimaista tuotantoa ja kotimaista lisäarvoa – kun Fuchs-ajoneuvon seuraajaa valitaan”, pääministerit vetoavat.

Saksan puolustusbudjetti on kasvamassa 2 prosentista 3,5 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2029 mennessä. Osavaltiot haluavat varmistaa, että nämä rahat jäävät kotimaahan eivätkä valu ulkomaille.

Lähde: Remix News

