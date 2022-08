Suomalaista ”mämmiwesterniä” kuvattiin Oulun seudulla

Oulun ulkopuolella Muhoksella sijaitseva Los Coyotes Ranch- villinlännenkylä on vuosien mittaan ollut lännenaiheisten musiikkivideoitten kuvauspaikkana. Lauantaina, 27.8.2022, ranchilla kuvattiin suomalaista lännenelokuvaa.

Westernejä on kuvattu kaikkialla maailmassa, ja monille on omat nimityksensä erottamaan ne amerikkalaisista lännenelokuvista. Kaikki ovat kuulleet italialaisista spagettiwesterneistä, jotka tekivät Clint Eastwoodista tähden, mutta turkkilainen kebabwestern, unkarilainen gulassiwestern, itäsaksalainen derkkuwestern tai sen länsisaksalainen vastine sauerkraut- tai hapankaaliwestern ovat vähemmän tunnettuja.

Oululainen indiekirjailija Esa Paloniemi nimittää suomalaisia westernejä mämmiwesterneiksi, kotimaisen perinneruuan mukaan.

”Spede Pasasen lännenelokuvia sanottiin hiekkakuoppawesterneiksi, mutta nimi ei toimi, koska hiekkakuoppia on ympäri maailmaa,” indiekirjailija Paloniemi sanoo. ”Mämmiwestern on parempi nimitys suomalaisille lännenelokuville. Se toimii myös englanniksi ja ruotsiksi memmawestern. Mämmi on englanniksi ja ruotsiksi memma.”

Lauantaina kuvattu mämmiwestern perustuu Esa Paloniemen omaan kirjaan Colt .44 ja sen osioon Hawaii Kid. Elokuvassa nuori karjapaimen menettää rahansa ja naisensa eteläafrikkalaiselle uhkapelurille ja ratkaisee tilanteen traagisella tavalla.

Reilu tusina vapaaehtoisia oli koolla Los Coyotes Ranchilla kuvauksia varten. Osa oli kokeneita harrastajanäyttelijöitä ja osa mukana elokuvatuotannossa ensi kertaa. Ilma oli kuvauksille sopiva, lämmin ja pilvinen. Aurinko laskee elokuussa varhain, ja ulkokohtaukset kuvattiin ensimmäisinä, jotta pimeä ei yllätä.

Suomalainen mämmiwestern Hawaii Kid kuvattiin pienellä budjetilla. Kuvaukset tehtiin ohjaajana ja tuottajana toimivan Esa Paloniemen kännykällä.

”Nykyisissä kännyköissä on uskomattoman hyvät kamerat, ja niillä saa paljon aikaan,” kertoo Paloniemi. ”Isoja kameroita ei harraste-elokuvaa tehdessä tarvitse. Monen puhelimen kamera on parempi, kuin halvan videokameran. Kännyköillä on tehty täysimittaisia ammattilaiselokuvia, kuten Steven Soderberghin kauhuelokuva Unsane. Kännyköillä tehdyt elokuvat tulevat yleistymään,” Esa Paloniemi vakuuttaa.

Kuvausten päätteeksi elokuvaryhmä söi Los Coyotes Ranchin isäntäparin Nipan ja Rositan valmistaman aterian ennen kotiin lähtöä.

Mämmiwestern Hawaii Kid tulee yleisön nähtäväksi YouTubeen, kun otot on saatu leikattua valmiiksi lyhytelokuvaksi.