Suomalaisten usko omaan vaurastumiseensa romahti parissa vuodessa – lottovoittoon kuitenkin uskotaan

Neljäsosa suomalaisista on ainakin jossain määrin sitä mieltä, että heistä voisi jossain vaiheessa elämäänsä tulla varakkaita. Huolestuttavaa on, että vielä vuonna 2018 reilut 40 prosenttia uskoi mahdollisuuksiinsa vaurastua, kertoo Taloudellinen mielenrauha -tutkimus.

Danske Bankin teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten usko omaan vaurastumiseen vaikuttaa huolestuttavasti vähentyneen kahden viime vuoden aikana. Tuoreen tutkimuksen mukaan noin 25 prosenttia suomalaisista uskoi vähintään jossain määrin vaurastumiseensa. Vuonna 2018 sama kysymys on kysytty hieman eri sanamuodolla, mutta ero on suuri: vielä tuolloin 42 prosenttia koki voivansa vaurastua jossakin vaiheessa elämäänsä.

Erityisesti naisten usko tulevaan menestykseensä on miehiä heikompaa. Naisvastaajista jopa 42 prosenttia ei usko lainkaan voivansa tulla varakkaaksi jossain vaiheessa elämäänsä, kun miehissä vastaava osuus on selvästi pienempi, noin 30 prosenttia.

Kansankapitalismi on Suomessa vielä alkutekijöissään esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. Suurin osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni kiinteässä omaisuudessa, kuten asunnoissa ja autoissa, ja vain alle 7 prosenttia varoista on talletuksia, osakkeita tai rahasto-osuuksia.

Suomalaiset luottavat lottovoittoon

EVAn syksyllä 2019 teettämän tutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta ei näe väärää siinä, että jotkut yrittävät tehdä niin paljon rahaa kuin rehellisin keinoin vain voivat. Toista mieltä oli vain reilu kymmenesosa. Suomalaisten keskuudessa varakkuuden näyttämistä kuitenkaan ei aina katsota hyvällä. Ehkä juuri tästä syystä suomalaiset eivät myöskään pidä kaikkia vaurastumisen tapoja yhtä hyväksyttävinä.

Kaikkein hyväksytyimmäksi tavaksi vaurastua koettiin kyselytutkimuksen mukaan säännöllinen säästäminen ja tiukka kulukuuri. Tämän vaihtoehdon valitsi 43 prosenttia vastanneista. Vuonna 2018 listalla sijalla neljä keikkunut lottovoitto on pitänyt saman sijoituksen hyväksytyimpien tapojen listalla, ja tämän vaihtoehdon nosti esiin nyt hieman alle kolmannes.