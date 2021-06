Suomalaisuuden Liiton keskustelutilaisuus SuomiAreenalla 12.7.2021

Tänä vuonna MTV ja Porin kaupunki järjestävät 12.–16.7.2021 SuomiAreenan hybriditapahtumana, jonka teemat ovat yhteisöllisyys, digitaalisuus sekä luonto.

Keskustelutilaisuuksia järjestetään neljällä eri lavalla Porissa ja Helsingissä. Lavoista yksi on Porin torilla, kaksi Pöllölaakson studioilla ja yksi Allas Sea Poolilla Helsingissä. Valitettavasti yleisöä pääsee ainoastaan Pori-lavalle ja Allas Sea Poolin lavalle. Muilla lavoilla keskustelut käydää ilman yleisöä. Kaikki keskustelut voi katsoa suorana MTV:n Katsomo-palvelussa sekä suorana lähetyksenä.

Suomalaisuuden Liiton SuomiAreenan keskustelutilaisuus järjestetään maanantaina 12.7. klo 10.00-10.45 Pöllölaakson eli MTV:n uutisten studiolla M4. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä MTV:n katsomon ja SuomiAreenan verkkosivujen kautta. Keskustelu tulee katsottavaksi myös tallenteena MTV:n Katsomo-palveluun.

Suomalaisuuden Liiton keskustelutilaisuuden pohjana toimii englantilaisen filosofi Sir Roger Scrutonin The Need for Nations -teos, jonka Suomalaisuuden Liitto julkaisi vuonna 2020 suomenkielisenä käännöksenä Kansakuntaa tarvitaan. Keskustelussa pohditaan kysymyksiä, kuten mikä on kansakunta? Ja mikä on kansakunnan merkitys nykypäivänä?

Aiheesta keskustelemassa ovat Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja emeritusprofessori Ilmari Rostila, Unkarin Suomen suurlähettiläs György Urkuti, dosentti Markku Ruotsila sekä emeritusprofessori Timo Vihavainen.