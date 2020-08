Suomalaisuuden Liitto: Eduskunnan oikeusasiamiehen selvitettävä opaste- ja liputuskäytäntö lentoasemilla

Suomalaisuuden Liitto pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään Finavia Oyj:n ja Rajavartiolaitoksen opaste- ja liputuskäytännön lainmukaisuutta lentoasemilla.

Finavia Oyj (Finavia) on Suomen valtion täysin omistama yhtiö, joka hallinnoi pääosin Suomen kaupallisen lentoliikenteen käytössä olevaa lentoasemaverkostoa. Finavia Oyj muodostettiin yhtiöittämällä Ilmailulaitos 1.1.2010 alkaen. Finavian omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia (VNK). Finavia on siis valtiollinen toimija, joka rinnastuu viranomaiseen. Kielilain (423/2003) § 24 ja § 33 tulevat tuolloin sovellettaviksi.

Finavian käytti vuoteen 2018 asti terminaalissa kilpiä ja opasteita, joissa terminaalin sisätiloissa yhteneväisellä kirjasinkoolla oli merkitty opastettava asia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi esimerkiksi ”Portti – Utgång – Gate” siten, että suomenkielinen sana oli ylimpänä. Opasteiden yhteyteen saatettiin lisätä merkintöjä esimerkiksi kiinaksi, japaniksi tai venäjäksi, mikä on täysin hyväksyttävää vaihtomatkustajien opastamiseksi.

Vuonna 2018 Finavia muutti käytäntöään niin, että englanninkielinen sana oli selvästi isommalla ja suomen- ja ruotsinkielinen sana alempana, huomattavasti pienemmällä kirjasinkoolla. Finavia tiedotti muutoksestaan näyttävästi, mutta tiedotetta ja perusteluja muutokselle ei verkosta ole enää saatavilla tuntemattomaksi jääneestä syystä. Lisäksi Helsinki-Vantaalle on ilmestynyt kilpiä, joissa ei ole tekstiä kuin englanniksi, venäjäksi ja kiinaksi. Itsessään lentoaseman asematasoalueelle näkyvä valokilpi terminaalin katolla on varustettu tekstillä ”Helsinki Airport”, vaikka lentoaseman virallinen nimi on ”Helsinki-Vantaan lentoasema” ja paikkaa nimeltä ”Helsinki Airport” ei ole edes olemassa virallisesti.

Rajavartiolaitos käyttää Helsinki-Vantaan lentoasemalla kilpiä, joissa on esimerkiksi teksti ”All passports”, mutta ei tekstejä suomeksi tai ruotsiksi. Useat muutkin rajavartiolaitoksen opastekilvet ovat vain englanniksi ja lentoasemalla on havaittu rajavartiomiehiä, joiden selässä näkyvässä tekstissä on lukenut ”Border Guard” ilman suomenkielistä merkintää.

Lisäksi Suomalaisuuden Liitto kiinnittää huomiota Finavian liputuskäytäntöön. Finavia liputtaa ympärivuorokautisesti terminaalin edustalla, vaikka Suomen lippu tulisi laskea viimeistään auringon laskiessa. Lisäksi ympärivuorokautinen ja ympärivuotinen liputus näkyy lippujen likaisuutena ja antaa hoitamattoman yleiskuvan eikä kunnioita Suomen lippua.

Vaikka lienee selvää, että moni lentomatkustaja voi tai saattaa päätellä englanninkielisistä kilvistä kilven viestin, on kyse silti periaatteellisesta kysymyksestä. Kielelliset oikeudet ovat olennainen osa kansalaisen oikeuksia ja kuten oikeusasiamies on ratkaisussaan 4032/4/08 linjannut, ei täysin englanninkielinen nimi ollut hyväksyttävä TAYS:in yksikölle. Kielilain § 23 nimenomaisesti säätää, että ” Viranomaisen tulee sekä palvelussaan että muussa toiminnassaan osoittaa yleisölle käyttävänsä molempia kieliä”.

Finavia asettaa käytännössään suomen- ja ruotsin kielen alisteiseen asemaan englannille ja samalla vähättelee kansalliskielten merkitystä. On notorinen seikka, että englannin kieli on ilmailun kansainvälinen kieli ja lähes yleispätevästi voidaan sanoa, että lentoliikenteessä opastetaan englanniksi, tosin kuitenkin niin, että maan oma kieli tai kielet tulevat ensimmäisenä. Esimerkki Pariisin Charles de Gaullen lentoasemalla ranskankielinen teksti on ensin ja englanninkielinen teksti sen jälkeen.

Finavian käytäntö, jossa suomen- ja ruotsinkielinen teksti ovat alempana ja pienemmällä kirjasinkoolla kuin englanninkielinen teksti, on kansalliskieliä halveksiva sekä mahdollisesti kielilain määräysten ja joka tapauksessa hengen vastainen. On tosiasia, että kielilaki ei selkeästi säädä kielten järjestystä lentoaseman kilvissä ja tällöin herää kysymys, olisiko oikeusasiamiehen annettava asiassa linjaus ja esitettävä mahdollisia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä selkiyttämään asiaa. On kielellisten oikeuksien kannalta kestämätöntä, jos englannin kielelle annetaan tällainen asema viranomaisen aktiivisin toimin halveksimalla kansalliskieliä.

Rajavartiolaitoksen osalta (useat täysin englanninkieliset kilvet passintarkastusauloissa ja univormujen pelkät englanninkieliset merkinnät) merkinnät lienevät laittomia.