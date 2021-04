Suomalaisuuden Liitto: suomenkielisten opiskelijoiden syrjintään on puututtava Vaasan keskussairaalassa

MTV3 uutisoi tänään suomenkielisten AMK-opiskelijoiden kohtaamasta epäasiallisesta käytöksestä Vaasan keskussairaalassa.

Sairaalan vakinainen henkilökunta on suhtautunut sairaanhoitajaopiskelijoihin pilkallisesti ja vähätellen, kun nämä eivät ole puhuneet riittävän hyvin ruotsia.

– Suomalaisuuden Liitto tuomitsee jyrkästi tapahtuneen ja vaatii sen perinpohjaista selvittämistä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran sekä Eduskunnan oikeusasiamiehen olisi oma-aloitteisesti puututtava tähän ja selvitettävä tapahtunut, vaatii Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja Ilmari Rostila.

– Opiskelijoiden painostaminen harjoittelujakson aikana tällaisella tavalla on sekä törkeää että vaarallista. On monia tapoja kannustaa ihmisiä kielten opiskeluun, mutta tämä ei ole yksi niistä. Oppimisen idea on siinä, että taidot kehittyvät ja karttuvat. Kiusaamisella ei kannusteta ketään mihinkään, sanoo Suomalaisuuden Liiton varapuheenjohtaja Susanna Koski.

-Tilanne on kestämätön, jos alueen työelämä, tässä tapauksessa Vaasan keskussairaala, ei kykene tarjoamaan alueen korkeakouluopiskelijoille asiallisia työharjoittelupaikkoja tai työelämäkokemuksia. Läpinäkyvyys ja avoimuus ovat tätä päivää ja ajankohtainen aihe julkisen sektorin työpaikoissa. Työnantajamielikuvaa ei kannata omilla toimilla heikentää, sillä ammattitaitoisista osaajista on kova kilpailu tulevaisuudessakin, Koski jatkaa.

Susanna Koski toimii myös Vaasan ammattikorkeakoulun hallituksen varapuheenjohtajana.

Suomalaisuuden Liitto on aiemminkin kiinnittänyt huomiota suomenkielisiä ja suomen kieltä syrjivään kohteluun, ja pitää tapahtunutta erittäin vakavana. Suomalaisuuden Liiton tietojen mukaan suomenkielisiin kohdistunut vähättely ja syrjintä on yleistä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla.

– Suomalaisuuden Liitto katsoo, että ruotsinkieliset palvelut voidaan turvata parhaiten vapaaehtoisen ruotsin opiskelun kautta, toteaa Liiton toiminnanjohtaja Juuso-Ville Gustafsson.