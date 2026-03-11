Suomalaisyritykset ahdingossa halpatuonnin vuoksi – hallituksen on jarrutettava temutusta

Suomeen saapuu vuosittain yli 50 miljoonaa halpatuontipakettia. Hallitus lupaa toimia, mutta suomalaisyritykset vaativat nopeampia ratkaisuja.

Hallitus aikoo suitsia Suomeen vyöryvää halpatuontia ja niin sanottua ”temutusta” laajentamalla Tullin toimivaltuuksia ja velvoittamalla kiinalaiset verkkokauppajätit maksamaan tuottajavastuumaksut. Suomen Yrittäjät pitää linjauksia välttämättöminä ja kiireellisinä.

Hallitus esitteli toimia – Yrittäjät kiittää mutta vaatii nopeutta

Ministerit Matias Marttinen ja Sari Multala julkistivat maanantaina hallituksen ratkaisuja, joilla pyritään puuttumaan massiiviseen halpatuontiin ja siihen liittyviin turvallisuus- ja ympäristöongelmiin.

Suomen Yrittäjien asiantuntija Sanna Lempiäinen korostaa, että toimien kiireellisyys ei ole liioittelua.

”On erittäin tärkeää, että hallitus laajentaa Tullin mahdollisuuksia ja pyrkii velvoittamaan kiinalaisyhtiöt maksamaan lähetysten tuottajavastuumaksut eli kierrätyskulut Suomessa. Halpatuonnin hillitseminen vaatii lisäksi määrätietoisia toimia EU:ssa.”

Yrittäjien mukaan hallituksen raportti tunnistaa ongelmat ja keinot sekä Suomen että EU:n tasolla. Raportin pohjalta hallitus käynnistää välittömästi lainsäädäntömuutosten valmistelun.

Lempiäinen painottaa, että aikataulu ei saa venyä:

”On erittäin tärkeää, että lainsäädännön valmistelu aloitetaan välittömästi. Suomalaisten yritysten kilpailukyky vaatii nopeita toimia. Tilanne on yrityksille kestämätön.”

EU-tason ratkaisut välttämättömiä – vaaralliset tuotteet tulvivat markkinoille

EU:ssa valmistellaan toimia verkkokauppa-alustojen vastuun kasvattamiseksi, ja pienlähetysten tullittomuusraja on poistumassa. Yrittäjät kuitenkin varoittaa, että päätöksenteko on hidasta.

”EU:n päätöksenteko on usein hidasta. Halpatuontiin on löydetty useita ratkaisuja, kuten verkkokauppa-alustojen vastuu. Nämä pitäisi nyt oikeasti laittaa ripeästi toteen EU:ssa. On myös varmistettava, että pakettirallin hillitsemistoimia ei voida kiertää toisen jäsenmaan kautta.”

Vuonna 2025 Suomeen saapui suoraan yli 50 miljoonaa tavaraerää, ja EU-maiden kautta vielä huomattavasti enemmän. EU-komission tarkastusoperaatiossa testatuista tuotteista 84 prosenttia todettiin vaarallisiksi.

Kuluttajan valinnat ratkaisevat – vastuu ei ole vain viranomaisilla

Yrittäjät kiittää hallitusta siitä, että kuluttajan oma vastuu nostettiin esiin.

”Nyt tarvitaan suomalaisilta vastuunkantoa omista valinnoistaan. Kunkin meistä on huolehdittava siitä, että hankitut tuotteet eivät aiheuta terveysriskejä tai kuormita ympäristöä. Kotimaiset yritykset toimivat vastuullisesti, joten kuluttajan valinta on lopulta se, tukeeko hän kotimaista osaamista ja yrittäjyyttä.”

Lue lisää aiheesta: