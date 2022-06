Suomeen tuotiin laittomasti useita kissanpentuja – yksi epäillyistä vangittu

Itä-Uudenmaan poliisissa on tutkittavana useista rikoksista koostuva rikoskokonaisuus, jossa pariskunnan epäillään tuoneen Suomeen laittomasti useita kissanpentuja myyntitarkoituksessa. Epäilty pariskunta otettiin kiinni keskiviikkona 1.6.

– Kissanpennuista nuorimmat ovat olleet vain kolmen viikon ikäisiä. Kissanpennut ovat olleet ikänsä ja kohtelunsa vuoksi hyvin huonossa kunnossa ja osa niistä on jouduttu sen vuoksi lopettamaan eläinlääkärin toimesta. Eläimet on tuotu Suomeen rokottamattomina ja niillä on todettu tauteja, mistä saattaa aiheutua riskejä niin ihmisille kuin toisille eläimille. Eläimet on lisäksi myyty väärillä asiakirjoilla, kertoo komisario Paavo Ritari.

Rikoskokonaisuuden tutkinnassa on tehty tiivistä yhteistyötä valvontaeläinlääkärin kanssa. Poliisi epäilee myös, että pariskunta on toistuvasti laiminlyönyt sairaiden eläinten toimittamista eläinlääkärin hoitoon.

– Eläinrikosten tutkintaan ja siten eläinrikostutkijan palkkaamiseen on poliisilaitoksellemme saatu lisärahoitusta ja tämä tapaus on nyt malliesimerkki siitä, että se tuottaa tulosta, Ritari jatkaa.

Tekoihin epäilty mies vangittiin perjantaina 3.6.2022 Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä petokseen, salakuljetukseen sekä eläinsuojelurikokseen.

– Tapauksen tutkintaa jatketaan meillä Itä-Uudenmaan poliisissa, summaa Ritari.