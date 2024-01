Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyö kyberpuolustuksessa syvenee

Suomi kehittää kahdenvälistä kumppanuuttaan Yhdysvaltojen kanssa kyberpuolustuksessa. Toiminnan vahvistamiseksi osapuolet hyväksyivät ja allekirjoittivat yhteisen kyberpuolustuksen yhteistoiminta-asiakirjan (Letter of Intent, LOI) Helsingissä tänään 24. tammikuuta. Tilaisuuden johtajana toimi Puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraalimajuri Kari Nisula. Yhdysvalloista tilaisuuteen osallistui Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen johtoportaan (USEUCOM) apulaisoperaatiopäällikkö, prikaatikenraali James D. Cleet seurueineen.

Kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä globaalissa kybertoimintaympäristössä. Puolustusvoimat osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja harjoitustoimintaan kansallisen kyberturvallisuusstrategian sekä oman toimintasuunnitelmansa mukaisesti. Yhteistyötä toteutetaan niin monen- kuin kahdenvälisesti.

Yhdysvallat on Suomelle läheinen kahdenvälinen kumppani sekä nykyinen liittolainen. Joulukuussa 2023 maat allekirjoittivat yhteisen puolustusyhteistyösopimuksen (Defence Cooperation Agreement, DCA), joka edelleen tiivistää maiden asevoimien liittolaisuussuhdetta ja mahdollistaa yhteistyön syventämisen kaikissa turvallisuustilanteissa. Puolustusyhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on jatkunut jo vuosikymmeniä, ja myös kybertoimintaympäristöön liittyvien uhkien torjuntaa on suunniteltu ja harjoiteltu yhdessä pitkään.

Helsingissä tänään allekirjoitettu sopimus perustuu yhteiseen näkemykseen kyberpuolustuksen kehittämisestä vastaamaan lisääntyneisiin uhkiin. Sopimus edistää yhteistyötä viidellä osa-alueella, jotka ovat (1) yhteiset menettelytavat, (2) yhteistoimintakyky, (3) koulutus, (4) kehitystoiminta sekä (5) kyberoperaatiot. Eri osa-alueiden edistäminen koordinoidusti mahdollistaa entistä kehittyneemmän kumppanuuden Suomen ja Yhdysvaltojen välillä.

Puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraalimajuri Kari Nisula sekä Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen johtoportaan apulaisoperaatiopäällikkö, prikaatikenraali James D. Cleet korostivat kansainvälisen yhteistyön merkitystä kyberpuolustuksessa ja vallitsevassa turvallisuusympäristössä:

– Kyberuhkat eivät noudata perinteisiä maantieteellisiä rajoja, ja siksi turvallisuuden rakentamiseen tarvitaan myös kansainvälisiä kumppaneita. Yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa vahvistaa ehdottomasti Suomen puolustuskykyä tälläkin alueella luoden lisäksi vankan perustan yhteisten haasteiden tehokkaalle torjunnalle. Olemme tyytyväisiä sopimukseen USEUCOM:n kanssa, totesi kenraalimajuri Nisula.

– Euroopan operaatioalueella on vastassaan entistä laajempi hybridiuhkien ympäristö ja maita, jotka ovat yhä aggressiivisempia toiminnassaan. Ne muodostavat liittokunnalle merkittävän riskin. Nato-liittolaistemme ja kumppaniemme tavoin – etenkin Suomen – meillä täytyy olla kriisinsietokykyä, jotta kykenemme torjumaan kyberympäristössä tapahtuvia hyökkäyksiä ja toipumaan niistä. Tämä on erityisen tärkeää, jotta kykenemme estämään, ettei mikään vastustaja pääse vioittamaan tai heikentämään niitä kriittisiä järjestelmiä tai verkkoja, joissa toimimme ja joista olemme riippuvaisia, jatkoi prikaatikenraali Cleet.

Puolustusvoimat