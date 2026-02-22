Suomen Kuvalehti: Kokoomuksen uudistustyössä houkutellaan maahanmuuttajia

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo antoi viime syksynä valitulle puoluesihteeri Maggie Keskiselle tehtäväksi ”kokoomus 2.0”:n rakentamisen. Projektin tavoitteena on puolueen uudistus sekä uusien äänestäjien ja jäsenten saaminen esimerkiksi maahanmuuttajista.

Kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskinen kertoi Suomen Kuvalehden haastattelussa puolueen uudistustyöstä.

”Se on projekti, jolla uudistamme puoluetta entistä iskukykyisemmäksi. Se tarkoittaa erityisesti poliittisten tavoitteidemme päivitystä.”

Keskinen sanoo, että kokoomuksen pitää olla entistä houkuttelevampi kansanliike. Sen tulisi saada lisää äänestäjiä tai jäseniä eri taustoista.

”Kun tänä aikana rajutkin ääriliikkeet ovat valloillaan, perinteinen ja vakaa puolue voi olla kokoava voima”, hän luonnehtii.

Eräänä esimerkkinä Keskinen mainitsee vieraskieliset kansalaiset. Tällä hetkellä heidän houkuttelussaan on onnistunut Sdp. Viime kevään kuntavaalit olivat osoitus tästä.

”Jos katsomme Sdp:n isojen kaupunkien läpimenijöitä, siellä näkyy enemmän diversiteettiä taustoissa.”

Keskinen ei kuitenkaan näe estettä, miksi maahanmuuttajat eivät voisi kiinnostua kokoomuksesta. Suomeen tullaan pääosin työn ja koulutuksen perässä. Joukosta voi siten löytyä paljon yrittäjähenkisyyttä ja muita puolueen vaalimia arvoja.