Suomen Perustan julkaisu paljastaa valtamedian totuuskriisin: ”Valhekin kiihottaa”

”Vihapuhetta” ja poliittista korrektiutta koskeva kiistely osoittaa, että keskustelu on ajautunut mediassa umpikujaan.

Ajatushautomo Suomen Perusta kysyy tänään julkaistun Totuus kiihottaa -tutkimuksen saatteessa, miksi yhteiskuntakritiikki koetaan aggressiona ja tiedonvälitys on jakautunut valtavirtamediaan ja vaihtoehtoiseen viestintään.

FT, VTT Jukka Hankamäki osoittaa tutkimuksessaan, että median kahtiajakautuminen ei ole politiikasta erillinen ilmiö. Se johtuu väestörakenteeseen revenneestä kuilusta, jonka syinä ovat maahanmuutto ja Euroopan unionin liittovaltiopolitiikka. Myös ongelmien tieteelliset lähestymistavat ovat jakautuneet kahtia järkeä korostavien kansallismielisten ja tunneperäisten kansainvälisyyskiihkoilijoiden kesken.

Tutkimuksessa muun muassa osoitetaan suomalaisen valtamedian vihervasemmistolaiset kytkökset.

– Poliitikkojen ja tieteilijöiden mediariippuvuus on johtanut toimittajien vallan kasvuun, kun viestintätalot ovat orkestroineet julkisuutta medioitumisilmiön mukaisesti. Puolueellisuudesta on syntynyt agenda- ja tendenssijournalismia, joissa ykkösasiaksi on nostettu monikulttuuri-ideologinen lähetystyö.

Jukka Hankamäki on väitellyt kahdesti tohtoriksi Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut toistakymmentä teosta filosofian ja yhteiskuntatieteiden alalta.