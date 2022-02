Suomen poliisin kielletyt totuudet

Aleksi Valavuoren Valavuori LIVE talk show:n vieraana oli sunnuntaina 13.2. pitkään poliisina Helsingissä työskennellyt ”Jari” (nimi muutettu). Hän kertoo olleensa sekä tutkinnassa että kentällä, ja olleensa erityisen paljon ulkomaalaisten kanssa tekemisissä.

Valavuori hämmästelee poliisissa viimeaikoina yleistynyttä kevyin perustein tapahtuvaa irtisanomiskulttuuria. – Jos Suomen poliisivoimia jatkuvasti heikennetään, niin silloin myös kaikkien suomalaisten turvallisuus heikkenee vähintäänkin yhtä kovassa suhteessa, jopa eksponentiaalisesti, sanoo Valavuori.

Mitä on Suomessa muuttunut ja missä vaiheessa?

”Jarin” mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana poliisissa on alkanut sisäinen kyttäyskulttuuri. Helsingin poliisissa perustettiin ”eettinen kanava”, johon voi kannella työtoverista nimettömänä.

– Poliisin työ on joukkuetyötä, toimitaan joukkueena kovissakin paikoissa, jossa pitäisi voida luottaa kaveriin. Jos ei voi niin kyllä siinä toimintakyky kärsii merkittävästi, pohtii Valavuori.

Myös ns. paimenkirjeitä on tullut johdolta. Noin vuonna 2016 muun muassa paimenkirjeellä ohjeistettiin, että ei virassa eikä vapaalla saa kukaan kommentoida mitään negatiivista turvapaikanhakutulvasta tai sen lieveilmiöistä. Sanottiin, että ääriajatuksille ei saa olla tilaa, etenkin ns. äärioikeisto, vasemmistosta ei ole niinkään väliä. On paljon parempi olla vasemmalle kallellaan oleva poliisi kuin oikealle, kertoo ”Jari”. – Enemmän suvaitaan, jopa suositaan vasemmistoanarkistista ajattelua, mutta jos jollakin tasolla viittaa isänmaallisuuteen tai oikeistoon, niin ylempi johto kokee olevansa sen verran sivistynyt että he saavat ohjata alempien mielipiteitä ja jotkut mielipiteet ovat heidän mielestään vääriä ja niitä pitää karsia, ”Jari” jatkaa.

Jari Taponen, ylikomisario, Ennalta estävän toiminnon johtaja ja Turvallinen Helsinki -verkoston puheenjohtaja twiittasi 1.2. ”Kaikki väitteet eivät ole samanarvoisia. Väärä argumentaatio voi vaarantaa terveyden, turvallisuuden ja koko yhteiskunnan vakauden. On vastuutonta tehdä misinformaatioon perustuvaa politiikkaa tai bisnestä. Vääristellyn tiedon levittäminen on yleistynyt etenkin #COVID19 aikana.”

Valavuori kertoo jakaneensa Taposen twiitin saatesanoilla ”Täysin samaa mieltä Jarin kanssa. Pidän etenkin poliisin levittämää misinformaatiota erittäin vastuuttomana sekä vaarallisena. Katujengejä oli ja on, ne vaarantavat etenkin pk-seudun turvallisuuden ja vakauden”, lisäten Taposen twiitin maaliskuulta 2020, jossa Taponen kirjoittaa edustamansa Turvallinen Helsinki -verkoston nimissä, että katujengejä ei ole. Taponen ei ole vastannut Valavuoren kysymykseen siitä, onko tämä korjannut jakamaansa misinformaatiota.

”Jarin” mukaan ainakin Helsingin laitoksessa on poliiseja, jotka pyrkivät olemaan poliittisia vaikuttajia sen lisäksi että ovat viranomaisia. Esimerkkinä siitä miten tällainen heijastuu työssä, ”Jari” kertoo Rautatientorin leireistä, joista toisessa oli mielenosoittajina turvapaikanhakijoita ja toisessa heidän vastustajiaan. Kun leirejä piti alkaa purkamaan, niin ylikomisario Taponen määräsi, että Suomi Ensin -leiri puretaan, mutta toinen leiri saa jäädä. Toinen päällikkö sitten määräsi myös toisen leirin purettavaksi. Poliisien keskuudessa Taposen määräyksiä ihmeteltiin.

Kaikki jäljet johtaa sisäministeriöön, sanoo Valavuori. Myös ”Jarin” mielestä isot suuntaviivat vedetään ylhäällä ja ne laitetaan alaspäin toteutumaan.

Poliisilla on itse aiheutettu auktoriteettiongelma

Poliisi joutuu koko ajan miettimään mitä saa tai voi tehdä. Yleisilmapiiri poliisin työssä on nykyisin eräänlainen pelkäämispolitiikka, On havaittu kansalaisissa muutos, että yhä enemmän kyseenalaistetaan poliisin työtä.

– Kun katson kaikkea sitä mitä tämä kansa rahoittaa tällä hetkellä pakotettuna, siellä muutama prosentti sanelee säännöt miten 90 prosentin pitää toimia ja niinhän tämän demokraattisen yhteiskunnan ei pitäisi koskaan alistua toimimaan. Me luullaan tämän vallitsevan ilmapiirin olevan oikea mitä se ei ole. Meistä liian monesta järkevästi ajattelevista ihmisistä on tullut lampaita. Me ei uskalleta enää sanoa asioita ääneen, ääripäät huutavat, usein sieltä vasemman laidan syvästä päästä olevat ääripäät, Valavuori tilittää. – Me kumartelemme, pyydämme anteeksi asioita mistä ei pitäisi olaa pahoillaan. Me ollaan ihan itse menetetty se määräämisoikeus, tietynlainen valta myöskin monesti ihmisille jotka eivät ole tasapainossa edes oman elämänsä kanssa.

”Jarin” mukaan poliisissa panostetaan voimakkaasti nuoriin, etenkin maahanmuuttajanuoriin, etteivät he syrjäytyisi ja joutuisi ulos yhteiskunnasta. – On kivaa, että poliisi menee someen ja on kiva heittää kiviä poliisin kanssa, antaa yläfemmaa ja muuta, mutta toisaalta kun poliisi tulee tutuksi, poliisi arkeistuu ja poliisin auktoriteetti katoaa.

Uhmaamiskulttuuri poliisia vastaan on yleistynyt etenkin jenginuorilla. Maahanmuuttajaryhmät ovat tässä yliedustettuna. Auktoriteettiongelma on poliisin itsensä aiheuttama, koetaan että poliisille voi mennä mitä tahansa haistattamaan ja kertomaan tyhmiä juttuja.

Valheita, paineita ja selvittämistä

Ohjelmassa ajauduttiin keskustelemaan ajoista, kun Suomeen tuli hallitsematon turvapaikkahakijoiden tulva, tuolloin poliisissa nähtiin ongelmat ja miten ne syntyivät. Nähtiin myös miten valheellisesti tilanne syntyi, ja millaisin valhein väkeä tänne tuli. ”Jari” kertoo, miten poliisissa tiedettiin koko ajan, että sisäministeriön virkamies Päivi Nerg valehteli julkisuuteen. ”Jari” kertoo turvapaikkasysteemin laajamittaisesta väärinkäytöstä. Ohjelmassa kuullaan monille tilanteen kehitystä seuranneille jo tiedossa olleet asiat suoraan asioiden kanssa töitä tehneeltä poliisilta. ”Jari” antaa varmistuksia monille väitteille, joita on vähätelty ja vääristelty.

Tullin, aluehallintoviraston ja poliisin yhteinen valvontaryhmä joka keskittyi valvomaan ulkomaalaisten yritystoimintaa ja siellä esiintyviä ongelmia toimi erittäin hyvin useamman vuoden, kunnes sitä alettiin ajamaan alas. ”Jarin” mukaan tarkastuskäynneistä seurasi poliisijohdolle liikaa painetta ja liikaa selvittämistä. Ulkomaalaisten yrityksissä tehtiin lakimiesten avustuksella selvityspyyntöjä ja valituksia poliisin toiminnasta, vaikka ryhmä meni listojen mukaan kohteisiin joissa oli havaittu epäkohtia. ”Jari” kertoo esimerkkinä Puhoksen moskeijan johon mentiin katsomaan käytetäänkö tilaa siihen mihin se oli vuokrattu. Moskeijassa muun muassa piilotettiin laittomasti maassa olevia ihmisiä. Valituksia tuli.

Ruotsin poliisi on sanonut, että sota on hävitty

Helsingin ja Tukholman poliisit ovat vierailleet toistensa työhön tutustumassa. Tukholman keskustan poliisin ulkomaalaisvalvontaryhmä neuvoi Suomessa tekemään jotain vielä kun on tehtävissä. Suomen poliisin ylin johto kävi Ruotsissa vierailulla myös, ja ylikonstaapeli Taponen sanoi, että ei siellä ole ongelmaa. Paikalliset poliisit kuitenkin kertovat, että poliisi ei mene tietyille alueille, koska siellä jopa ammutaan poliisia.

”Jarin” mukaan meilläkin on orastava alakulttuuri, mutta poliisi voi mennä edelleen mille alueelle tahansa Suomessa.

Talkshowssa keskustellaan näistä ja monista muista sellaisista poliisin työhön liittyvistä asioista joista poliisijohdon määräysten mukaan ei saa keskustella.