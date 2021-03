Suomenlinnan historiaa kolmen valtakunnan linnoituksena tuodaan esille laajalla näyttelyllä

Laaja Suomenlinnan historiaa 1700-luvulta 2020-luvulle esittelevä näyttelykokonaisuus avautuu Kansallisarkistossa ja Suomenlinnakeskuksessa keskiviikkona 12.5. Näyttely juhlistaa Ehrensvärd-seura ry – Samfundet Ehrensvärd rf:n toimintaa Suomenlinnan hyväksi. Seuran tehtävänä on Suomenlinnan ja sen historian tunnetuksi tekeminen niin suurelle yleisölle kuin tutkijoillekin. Sen perustamisesta tulee toukokuussa kuluneeksi sata vuotta.

Viaporin-Suomenlinnan linnoitus on kuulunut kolmeen valtakuntaan, Ruotsin kuningaskuntaan 1748–1808, Venäjän keisarikuntaan 1808–1918 ja vuodesta 1918 Suomen tasavaltaan. Moninaisen historiansa vuoksi linnoitus kuuluu kansainvälisesti kiinnostavien autenttisten kulttuuriympäristöjen joukkoon ja on nykyisin myös Unescon maailmanperintökohde.

Tapahtumat ja julkaisu täydentävät näyttelyitä

Kansallisarkistossa ja Suomenlinnakeskuksessa 12.5.2021 avautuvat näyttelyt esittelevät Viapori-Suomenlinnan historiaan liittyviä alkuperäisaineistoja. Näyttelyssä esiteltävät asiakirjat ja esineistö kootaan pääasiallisesti Kansallisarkiston kokoelmista sekä Ruotsin ja Venäjän museoista ja arkistoista. Luvassa on paljon tietoa ja upeaa nähtävää kuninkaallisesta laivastosta, laivanrakennusperinteestä, merellisistä sotataidoista, kuninkaista, aluksista, venäläisistä vaikuttajasuvuista ja elämästä pääkaupungin kupeessa, unohtamatta rakkautta ja romantiikkaa. Näyttelyt ovat avoinna 30.9.2022 saakka.

Näyttelyiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluu myös runsas tapahtumatarjonta sekä juhlajulkaisu. Ehrensvärd-seuran järjestämään juhlaviikonloppuun 20.-22.8.2021 kuuluvat muassa suomalaisen ja ruotsalaisen sota-aluksen laivastovierailut Suomenlinnaan. Muita tärkeitä tapahtumia ovat Suomenlinnassa toimineen laivanrakentajan, amiraali Fredrik Henrik af Chapmanin syntymän 300-vuotisjuhla (9.9.2021) sekä Ruotsin laivaston 500-vuotisjuhla (7.6.2022). Tapahtumien toteuttamisessa otetaan huomioon kulloinkin voimassa olevat koronarajoitukset. Päivittyvä tapahtumakalenteri julkaistaan näyttelyn verkkosivustolla huhtikuussa.

Ehrensvärd-Seuran ja Kansallisarkiston yhteistyössä toteuttama artikkelijulkaisu ”Viapori-Suomenlinna – Kolmen valtakunnan linnoitus 1748-2021” kertoo linnoituksen tarinan 1740-luvulta nykypäivään. Julkaisun ovat toimittaneet Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva sekä tutkimusjohtaja Päivi Happonen. Runsaasti kuvitettu julkaisu ilmestyy näyttelyn avajaispäivänä suomen- ja ruotsinkielisenä. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa kirjasta englannin- ja venäjänkielinen painos viimeistään vuoden 2022 aikana.

Sotilaskohteesta matkailuvaltiksi

Viapori-Suomenlinnalla on ollut huomattava merkitys Helsingin kaupungille. Yksin taloudellisesti sen vaikutus on ollut suuri: 1800-luvulle tultaessa sen asukasluku oli suurempi kuin Helsingin kaupungin. Linnoituksella oli myös merkittävä vaikutus siihen, että Helsingistä aikoinaan tuli Suomen pääkaupunki. Tänä päivänä Suomenlinna on yksi Suomen suosituimmista matkailukohteista, jossa vierailee vuosittain yli miljoona kävijää.

Ehrensvärd-seura ry – Samfundet Ehrensvärd rf on aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi Viapori-Suomenlinnan ainutlaatuista historiaa ja rakennuskohteita. Se ylläpitää Ehrensvärd-museota ja operoi Suomenlinnamuseota yhteistyössä Kansallismuseon kanssa sekä vastaa Suomenlinnan opaspalveluista.