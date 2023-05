Suomessa OL3:n ydinvoimalan myötä sähkön hinta laski huhtikuussa 75 prosenttia

Osa Euroopan maista on innostunut ydinvoimasta. Jotkut taas, kuten Saksa, eivät ymmärrä sen hyötyjä.

Hyvin pitkään viivästyneen suomalaisen ydinreaktorin säännöllisen tuotannon aloittaminen huhtikuussa laski sähkön hintaa maassa yli 75 prosenttia.

Olkiluoto 3:n (OL3) ydinvoimalassa siirryttiin viime kuussa testeistä säännölliseen tuotantoon, ja siitä tuli Suomen ensimmäinen uusi ydinvoimala yli neljään vuosikymmeneen. Sen odotetaan tuottavan jopa 15 prosenttia maan sähköntarpeesta.

Vaikka voimalan tuotanto on vasta alkuvaiheessa, sen käynnistämisellä on ollut huomattava vaikutus Suomen energian hintoihin, sillä se on laskenut sähkön spot-hintaa maassa joulukuun 245,98 eurosta megawattitunnilta (MWh) 60,55 euroon MWh:lta huhtikuussa, mikä on yli 75 prosentin alennus fyysisen sähköpörssi Nord Poolin mukaan.

Energian hinnat olivat nousseet jyrkästi Suomessa sen jälkeen, kun hallitus kielsi viime vuonna sähkön tuonnin naapurimaasta Venäjältä Ukrainan jatkuvan konfliktin vuoksi. Suomalaiset kuluttajat pitävät ydinvoiman hyödyntämistä tervetulleena, etenkin kun otetaan huomioon, että Suomessa on Euroopan unionin suurin sähkönkulutus asukasta kohti.

”OL3:n ansiosta meillä on ollut enemmän vakautta järjestelmässä. Se on valtava ydinvoimala, yksi maailman suurimmista, joka on kytketty pieneen järjestelmään”, sanoi Suomen kansallisen kantaverkko-operaattorin Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. ”Siinä on omat riskinsä, joita seuraamme mielellämme”, hän lisäsi.

Ruusunen kertoi The Nationalille, että tuulivoiman odotetaan olevan suurin energiantuotannon lähde Suomessa vuoteen 2027 mennessä, ja ydinvoima on tällä hetkellä käyttökelpoinen ja luotettava korvike.

Hän sanoi, että tuulivoima pystyy houkuttelemaan suurempia investointeja, sillä ydinvoima näyttää olevan useiden ympäristösijoittajien mustalla listalla.

”Ydinvoima ei näytä olevan kovin houkutteleva sijoittajille. Näin kuulemma väitetään. Mutta se on vaihtoehto, ja olen varma, että poliitikkomme kannattaisivat näitä päätöksiä. On myös liiketoiminnallisia huolenaiheita: Kuka uskaltaa sijoittaa miljardeja euroja ydinvoimaan?” hän sanoi uutissivustolle.

Ydinvoima on kuitenkin yhä suositumpi energiantuotantomuoto monissa EU-maissa, ja Ranska, Ruotsi, Puola ja Unkari pyrkivät kaikki laajentamaan ydinenergian tuotantoaan.

Puola sai viime kuussa 4 miljardia dollaria Yhdysvaltain rahoitusta, jolla autetaan rakentamaan 20 pientä modulaarista reaktoria eri puolille maata vuoteen 2029 mennessä, ja Unkari keskittyy Paksin ydinvoimalan laajentamiseen.

Suomen esimerkki on osoitus siitä, miten ydinvoima voi auttaa ratkaisemaan nykyisen energiakriisin, jossa kuluttajat maksavat edelleen monissa Euroopan maissa valtavia sähkömaksuja.

Saksa hylkäsi ydinvoiman ja syöksyy syvään taantumaan

Saksa kuitenkin toimi päinvastoin ja sulki kiistanalaisesti kolme jäljellä olevaa ydinvoimalaansa viime kuussa. Korkea inflaatio, korkeat energiakustannukset ja teollisuustuotannon jyrkkä lasku ovat johtaneet siihen, että Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) on ennustanut, että Euroopan suurvalta on ajautumassa taantumaan.

Vaikka Saksan hallituksen virkamiehet sanovat, että energian hinnat ovat vakiintumassa, monet väittävät, että tämä johtuu pääasiassa siitä, että liittovaltion hallitus on käyttänyt noin 26 miljardia euroa veronmaksajien rahoja energiayhtiöiden Sefe ja Uniper pelastamiseen, jotka molemmat tekivät ennätystappioita ostamalla maakaasua erittäin korkeilla hinnoilla korvatakseen kielletyt toimitukset Venäjältä.

Kun muut Euroopan maat ovat kääntyneet vaihtoehtoisten energiantuotantomuotojen, kuten ydinvoiman puoleen, jotkut ovat jättäneet huomiotta edut ja päättäneet syöksyä velkavankeuteen sen käsityksen vuoksi, että ydinvoima ei ole hyväksyttävä energialähde nykypäivänä.

Lähde: Remix, The National