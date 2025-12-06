Suomi Herää -kulkueessa ennätysmäärä osallistujia

Puheiden loppupuolella eduskuntatalon portaiden edessä nähtiin yllätysspektaakkeli, kun auki vedettiin iso banderolli tekstillä ”Paluumuutto vai sukupuutto?”
Järjestäjien mukaan kulkueeseen osallistui 350 henkilöä, poliisin arvio oli 300-400.
Eduskuntatalon portailla kuultiin puheita Sinimustan Liikkeen aktiiveilta Noora Ojamäeltä ja Emmi Sipilältä, hallituksen jäsen Lauri Hokkaselta sekä puolueen puheenjohtaja Tuukka Kurulta.
Väki siirtyi tapahtuman jälkeen kohti Töölöntoria, 612-soihtukulkueen lähtöpaikkaa.
