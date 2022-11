Suomi Herää -tapahtuman kaksi viimeistä puhujaa julkaistu

”Itsenäisyyspäivänä 6.12.2022 isänmaalliset suomalaiset tulevat marssimaan poliittisen uudelleenitsenäistymisen ja kulttuurillisen uudelleenheräämisen puolesta. Suomalainen kulttuuri on taistellut läpi historian olemassaolonsa puolesta. Kulttuurimme kohtaa juuri nyt vahvemman vihollisen kuin koskaan aiemmin: juurettoman ja kansainvälisen materialismin aatteen, joka tekee kokonaisista kansakunnista tasapaksua kuluttajamassaa.”

Tämän vuoden kaksi viimeistä puhujaa on julkaistu

Tapahtuman kolmas puhuja on Jasmina Jalonen, 27-vuotias kirjailija ja kansallismielisen kentän monitoiminainen. Luonto ja kulttuuri ovat erityisesti Jasminan sydäntä lähellä. Siispä hän on aktiivinen varsinkin Suunta-kulttuurikollektiivissa ja Matkalla Impivaaraan -kanavalla YouTubessa.

Tapahtuman neljäs ja viimeinen puhuja on Tuukka Kuru, 32-vuotias Rovaniemellä syntynyt koneinsinööri, joka toimii tällä hetkellä Sinimusta Liike-nimisen radikaalikansallismielisen puolueen puheenjohtajana. Kuru on Monokulttuuri FM-verkkoradion perustajajäsen, sekä aktiivinen esiintyjä kansallismielisissä mielenosoituksissa ja seminaareissa. Kuru on toistuvasti korostanut esiintymisissään fyysisen läsnäolon tärkeyttä, eikä tuleva itsenäisyyspäivä tee tämän suhteen poikkeusta!

Aiemmin julkaistut puhujat ovat Pyry-Lii Soinio ja Tapio Rantanen.

