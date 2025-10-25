Kotimaa Kulttuuri Politiikka

Suomi Herää tulee jälleen!

25.10.2025 12:08
Toimitus
Kuva: Suomi Herää.

Itsenäisyyspäivä lähenee ja siten myös päivän perinteiset kulkueet ilmoittelevat jo itsestään. Suomi Herää on jo aloittanut mainostamisen.

Järjestäjät ilmoittavat somekanavissaan kokoontuvansa Helsingin Rautatientorilla itsenäisyyspäivänä kello 16. Tapahtuma on kaikille kiinnostuneille avoin, eli sinne voi kuka tahansa tulla mukaan juhlistamaan itsenäisyyspäivää kansallismielisessä seurassa.

Kansalaiselle tulleen tiedon mukaan tänä vuonna tapahtumaan tulee mukaan ”joitakin positiivisia pikku uudistuksia”, jotka selviävät osallisille sitten paikan päällä.

Kannustamme ihmisiä osallistumaan sekä Suomi Herää-kulkueeseen että 612-soihtukulkueeseen itsenäisyyspäivänä Helsingissä.

Voit ottaa Suomi Herää-kulkueen sometilit seurantaan, jotta pysyt kartalla tapahtumaan liittyvistä päivityksistä:

x.com/suomi_heraa1917

https://t.me/suomiheraa

