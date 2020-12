Suomi kotiutti ISIS-henkilöitä Koillis-Syyriasta

Suomi on kotiuttanut tänään 20.12.2020 kuusi lasta ja kaksi aikuista äitiä Koillis-Syyriasta. Ulkoministeriö kertoo tiedotteessaan henkilöiden olevan suomalaisia.

Ulkoministeriö (UM) on järjestänyt kotiutuksen yhdessä Saksan viranomaisten kanssa. Saksa on samassa yhteydessä kotiuttanut lapsia ja heidän äitejään.

UM katsoo, että Al-Holin leirillä pidettyjen lasten perusoikeudet voidaan turvata vain kotiuttamalla heidät Suomeen.

Lasten mukana on kotiutettu myös heidän äitinsä. Vain lasten kotiuttaminen ei UM:n mukaan ole ollut mahdollista.

Ylen mukaan toinen tänään saapuneista naisista on ”Sanna”, joka naitatti 13-vuotiaan tyttärensä Syyriassa. Nainen on kertonut haluavansa palata Suomeen, koska elämä täällä on helpompaa. Nainen on myös sanonut että hän ”haluaa elää muslimina Suomessa”.

Toinen palanneista suomalaisnaisista on somali. Iltasanomat kertoo somalin kirjoittaneen Twitteriin nimimerkillä, joka kääntyy suomeksi ”Äiti Terroristi.”

Koillis-Syyrian leireillä on edelleen viitisentoista Suomen kansalaisiksi luokiteltavaa lasta ja puolenkymmentä äitiä.

Tarkennettu somalia koskevia tietoja 20.12 klo 17:30